Chill Club年度推介｜MIRROR工作頻密現疲態：所有嘢一炮過衝出嚟

《Chill Club推介榜 年度推介21/22》在昨晚（24/4）完滿結束，MIRROR今年成績理想，當中Anson Lo（盧瀚霆）力壓張敬軒、林家謙及隊友姜濤，高票贏得男歌手金獎。他接受傳媒訪問時感謝歌迷投票支持，又稱團隊得到好成績令他感到高興。

Anson Lo和姜濤包辦男歌手金、銀獎，贏得Chill Club歌王的Anson Lo稱對團隊得到好成績感高興。（梁碧玲攝）

談到今年的十大歌曲全部由男歌手或組合贏得，而MIRROR依舊佔大多數時，隊長Lokman（楊樂文）認為是幸運成份居多：「好彩入到圍，好彩攞到獎，好彩大家都鍾意我哋，所以係天意，哈哈哈。」最近有多位成員要拍劇的他們，說到頒獎禮後如何慶祝，AK（江𤒹生）直言想睡覺，希望得到足夠睡眠和用餐時間。Lokman解釋：「其實近排拍劇或者其他工作嘅檔期真係有啲密，因為前排疫情好多嘢都停咗，呢排好返啲啦，所有嘢就一炮過衝出嚟。」至於在台上稱隊友有疲態的Anson Lo則指成員間已經開始討論睡覺時間：「今朝（昨早）傾開我哋幾點瞓，原來Lokman同AK都係我哋之間最夜瞓，其實係近乎冇瞓，因為佢哋淨係瞓咗個半鐘。」再談起MIRROR有指將在7月開騷，Lokman指尚在籌備當中，目前正與花姐（黃慧君）及其他幕後團隊開會，希望帶給觀眾新鮮感，成員手上工作完結後將為演唱會專心排練。

台上Anson Lo稱MIRROR最近出現疲態，台下他們坦言在疫情回穩後，最近工作檔期變得非常頻密。（梁碧玲攝）

問到Edan今次再度不敵MC（張天賦），在新人獎屈居銀獎時，同樣入圍的Lokman笑言：「又係唔問我嘅！」更假裝要結束訪問，相當搞笑。Edan更說：「Lokman同肥仔喺度喊呀！我仲問佢哋，我有獎攞點解都唔開心，唉。」Edan續說：「MC真係實至名歸，所以有獎攞就好開心，大家繼續支持香港唔同嘅音樂人。」至於姜濤和Jer談起今晚成績時，他們只簡短地說：「用作品說話。」