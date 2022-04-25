MIRROR推出2022首隻團歌　《Innerspace》MV水中勁舞挑戰體能極限

等了又等，MIRROR終於在今日（25/4）推出2022年的第一首團歌《Innerspace》，今次12子將帶大家進入一個充滿幻想的世界，在MV中上演一場激光及水舞間舞蹈，向高難度挑戰。

MIRROR終於推出2022首隻團歌《Innerspace》。

新歌MV入面有大量在水中勁舞的畫面。

新歌《Innerspace》由王雙駿作曲、小克填詞，有別於過去團歌，今次想大家多認識自己，從而尋找快樂嘅泉源，隊長Lokman介紹了歌曲內容，道：「今次《Innerspace》帶大家進入一個幻想嘅世界，再帶大家跳入自己嘅壯闊宇宙，觀察內在嘅自己，再思考一下、了解一下、沉澱一下，從過程中發揮一個更大嘅潛能。宇宙都係一面鏡，學懂愛惜自己，就會學識周遭嘅所有嘅嘢，係快樂嘅第一步。」

完全係條咋體能極限！

終於有新歌聽喇！

為了今次《Innerspace》，MIRROR早前合體，以兩日時間拍攝了歌曲的MV，Lokman形容為一日是文鬥，另一日則是「舞」鬥，Lokman說：「拍攝第一日主力係跳舞嘅部份，第二日就係Mood Shot。」值得留意的是，今次MIRROR於《Innerspace》MV中不但在激光中起舞、更在水池中勁舞，而他們的舞蹈向來以複雜、高難度見稱，這次上演的一場水舞間將難度再次提升，是再一次挑戰MIRROR眾人的舞技與體能，眾人拍畢後由內到外全濕，不過12子都十分期待MV推出，讓大家看到極具震撼力的畫面。

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另外，今次《Innerspace》是為即將首個紅館舉行的《MIRROR.WE.ARE LIVE CONCERT 2022》揭開序幕，MIRROR眾人均表示十分興奮，很期待演唱會的來臨。更多詳情，請留意明日詳情公布。

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