Chill Club·評論｜表演音樂性更勝上屆　樂迷不應忽略的5大心思

2021年度樂壇第3張成績表，《Chill Club推介榜 年度推介21/22》在昨晚（25/4）圓滿結束。歌手帶來的精彩表演依舊是整個典禮主軸，即使今次籌備時間倉促，但整個團隊在音樂編排的用心，足以令現場歡呼聲此起彼落。今年在表演上偶然遇到技術問題，賽果也同樣引起爭議，但這些小問題都不應蓋過製作組為追求音樂性所花的5個心思位。



今屆Chill Club頒獎禮免不了獎項爭議，但製作團隊在音樂性上所花的心思，才是整晚頒獎禮的重點。（梁碧玲攝）

開場表演尊重幕後音樂人

雖然近年樂迷開始留意幕後單位，但在不同音樂表演，歌手的表現往往成為焦點。每首名作的誕生，功勞不單歸於有份表演的Joey Tang、Cousin Fung、T-Ma、Ariel Lai、何秉舜、CMgroovy、波多野裕介和徐浩，每一位在創作上傾盡全力的幕後音樂人都值得樂迷鼓勵。在Chill Club頒獎禮舞台，開場Medley的主角安排由幕後人擔任，對好歌背後的無名英雄而言，絕對是一份難能可貴的尊重。

在開場表演，外界焦點放在Edan等表演嘉賓身上，但Cousin Fung等好歌背後的無名英雄才是主角。（梁碧玲攝）

認識大師級演奏家

除了幕後音樂人，近年樂迷在欣賞演唱會時，都開始留意一眾樂手的名字，但仍有一部份樂器並非經常出現在歌曲中。而在「世界風情」表演中，觀眾除了藉歌曲感受不同地方的文化氣息，更可藉此認識一些演奏冷門樂器的大師級音樂人。或許在一些融入中樂元素的歌曲中聽到今次出現的大阮和管子，但將步操樂隊的敲擊元素加入流行曲中卻是非常少見，觀眾甚至可以藉陳蕾的《沙門》認識一眾日本樂器「尺八」。

感受樂壇新興曲風

過去主流樂壇依舊出產不少芭樂式情歌，但這些真的是現今樂迷愛聽的曲風嗎？今次表演不止滿足樂迷渴望，將跳唱、Hip-hop及R&B三種現今非常流行的風格成為表演主題，令樂迷更清楚不同曲風的特色。而這些表演背後也帶點驚喜，把黃妍的《Little People》改編成R&B版本已經是小兒科，而把《天水圍Gang Gang》搬到電視機，除了用現場氣氛炸爆整個舞台，更令一眾觀眾有種始料不及的興奮。

歌手花心思令表演昇華

一個精心策劃的表演，如果遇不到駕馭得宜的音樂單位，或許會令該個環節美中不足。雖然綵排時間比上屆少，但歌手不但有備而來，部份表演單位更透過精心改編，令歌曲的意境昇華。當中全晚最精彩的一幕，要數MC $oho & KidNey在Chill Club頒獎台上唱起《Black Mirror》，一首回應MIRROR效應的歌曲，竟然得到MIRROR正面回應，在改編的Rap詞中更回了一句「試試下就當真 究竟係乜嘢關係」，這種互diss的效果不但令今次合作刷出不少火花，更顯得ViuTV在創作上的開放及大方。

當晚《Black Mirror》的演出得到張敬軒點名認可。（梁碧玲攝）

繼續設新人專屬舞台

與往年一樣，今年也有邀請新人享受專屬舞台，甚至相比上年單單在介紹後唱歌，今年將整段Medley鋪排成早、午、晚、深夜4個章節，明顯投放了更多心思。可惜有9位本來曝光率未如其他新人的音樂單位，昨晚也只能在大合唱中現身，只是時間有限，在歌單上難免要有取捨。或許樂迷應該要做的是，經過今晚表演後，嘗試認識、欣賞這些新晉音樂人的名字，而非未欣賞就先否定他們的努力。