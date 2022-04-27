MIRROR宣布成立官方歌迷會 不擔心與原有Fans Club起衝突

MIRROR首次跳唱新歌《Innerspace》表示緊張。（鄺鈺瑩攝）

電訊盈科媒體集團旗下新成立的公司MakerVille今日（27日）於九展舉行發布會，MIRROR、ERROR、COLLAR等數十名藝人現身活動。席間，MIRROR首次跳唱新歌《Innerspace》，12接受訪問時表示緊張，AK說：「新歌舞步比較難，頭先喺後台都係咁Mark舞，啱啱有一種令人懷念嘅緊張感。」Jer說上台前不小心撞到頭：「有條欄杆我望唔到，我太高。」

MIRROR官方歌迷會即將成立，他們就期待已久。（鄺鈺瑩攝）

活動上，MakerVille宣布將成立MIRROR官方歌迷會，12子表示期待已久，Lokman解釋12位成員各自的歌迷會仍然存在：「12個有12個做，搞官方FC係集合晒我哋最新嘅動態。」被問到會否擔心各自的歌迷會與官方的有所衝突，AK就不擔心會有衝突：「大家都係為MIRROR好，公司約過12個admin上公司開過一次會，會有方向解決同埋令件事更好、更順。」

MIRROR昨日公布演唱會會詳情後，坊間隨即掀起搶飛潮。Jeremy說收到很多人的詢問：「有冇五張、六張呀？全部都五字頭起跳，心諗你都幾狼死。」AK表示亦收到朋友說要十張，但他們自己亦不知道到底有沒有門票。而即將在劇集《命案》擔大旗的Lokman說拍攝過程中學到很多，與林家棟有不少對手戲的他說：「見識到佢係一個非常非常專業嘅大前輩，好認真、任勞任怨，就算場口幾辛苦，佢都唔會有半句怨言。」,而今日亦宣布加入MIRROR官方 fans Club，每位會員將享有專屬的迎新禮盒，兼擁有訂購演唱會及粉絲見面會門票的優先資格，但詳情稍後將於MIRROR的官方Facebook及Instagram中公佈。不過就沒有表明是可以購買《MIRROR.WE.ARE LIVE CONCERT 2022》演唱會門票。