Chill Club頒獎禮表演後放負 許廷鏗冇怪責幕後：其實我帶點自責

許廷鏗（Alfred）今日（27/4）現身西九文化區自由空間大盒，率先與歌迷分享全新黑膠專輯《2021》。他透露今次限定推出1,231張，對應上年從元旦起的每一日，為防出現炒賣情況，Alfred更在社交平台舉行預購活動，希望黑膠碟能落在有心人手上，餘下兩位數的專輯將在生日正日（29/4）限量發售。他坦言今次加印機會微：「我明白加印對我有好處，可以賺多筆，但係我覺得呢個意義在於，啱啱好1,231隻就係對應一年內每一個日子，如果加印，我都唔知加咩畀大家。」他計劃年底會再出一張大碟，希望歌迷隨時留意安排。

Alfred今日開設優先場，率先與樂迷分享全新限量專輯。（陳順禎攝）

今次是Alfred自組公司後首推專輯，他與傳媒見面時表現得非常興奮，不過他坦言內心其實十分緊張：「有好多嘢想表達，好多嘢想講，自己做老闆，一手一腳砌隻碟出嚟。我覺得今日有機會overrun，當中實在有太多感受。」他續指出碟除了籌集音樂事業上的經費，更重要是透過作品向樂迷分享自己的想法：「大家都知出實體碟一定唔係最賺錢嘅方法，但係同一時間我堅持到出第12張大碟嘅原因係，有啲嘢係其他工種畀唔到我，例如整牙，原來我嘅音樂陪伴一啲樂迷走過人生階段。呢一刻我覺得就算嗰件事係咪賺錢，但係呢份意義係其他工作畀唔到我嘅。」

為表演直播遇事故自責：容許我有啲失落

在上周日的《Chill Club推介榜 年度推介21/22》中，Alfred在演繹《修羅場》時，直播信號卻同時流出工作人員對話，令他在當晚出post放負，及後ViuTV也馬上推出一個修正版彌補過錯。談及此事，Alfred坦言當下會有點失望，但現時心情已經平復：「我忍唔住呀。我當日唱完，心目中係覺得OK，就算我耳仔聽到有雜聲都唔緊要，出街都應該ok。但係出街嘅時候原來都有，係有少少……容許我有啲失落。」他坦言遇到難能可貴的現場演出機會，除了將歌曲重新改編，更有機會與國寶級演奏家合作，擔心這次事故會白費團隊的努力。

Alfred坦言表演時在台上已經聽到耳機有雜音，想不到直播時同樣有雜音，因無法完美呈現團隊悉心準備的表演而難掩失望。（梁碧玲攝）

雖然當晚貼文放負，但Alfred強調沒有怪責ViuTV幕後團隊的意思：「我唔知點畀大家知道，我真係冇任何怪責嘅意思，甚至其實我係帶點自責，點解我唔check清楚少少呢？當我聽到嘅時候係咪可以畀啲signal呢？當事情發生咗，我會諗點將壞事變好事。佢哋好快做咗個修復版，我因為呢件事得到好多朋友鼓勵，甚至有啲朋友冇聽過首歌，但係因為呢件事而聽返。對我嚟講係賺咗多過唔開心，依家非常OK，原諒我放咗個迷你負，其實係都好大嘅負，但係依家開心返好多。」今天分享會都有演唱環節，Alfred稱今次幕後團隊合作無間，對他們非常信任。