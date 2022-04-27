Kerryta周子涵新歌自信展現厭世臉　MV度假屋中晒泳裝超吸睛

Kerryta（周子涵）早前推出今年首支個人單曲《#RBF》，收錄在環球三月時推出的電子專輯《Tracks of March》。歌名是近年流行用語「厭世臉」的英文縮寫，泛指某些女生在目無表情時不經意流露出冷漠孤傲的神態，產生一股強烈的距離感，因此常被誤會成脾氣壞或擺姿態。天生擁有一副RBF的Kerryta透過歌曲唱出心聲之餘，亦想為一眾RBF女生平反：「我哋冇表情唔代表我哋寸嘴！」 不過更重要的是，Kerryta希望提醒女生要懂得欣賞自己與生俱來的獨特氣質，好好擁抱自己。

Kerryta的新歌《#RBF》，終於在今晚推出MV。

久候多時，《#RBF》的MV終於在今晚（27/4）推出，為配合歌曲主題，MV找來三位同樣擁有RBF的女生參與演出，飾演Kerryta的姊妹淘，Kerryta說：「今次MV最想展現一種女孩子忠於自己、懂得享受生活的態度，所以內容都圍繞著一些閨蜜必做的活動。首先是女生們在房間忙著扮靚修指甲，襯上小性感的睡衣造型，我覺得這是『女人的浪漫』；之後是穿上泳裝走出陽台曬太陽的情節，由於拍攝當日天氣頗清涼，我和女生們cut機後都趕緊披上毛毯保暖，鏡頭前後形成很大對比，是個有趣的經歷；而最後是參加派對前的準備過程，我以一件紅色閃亮吊帶背心示人，型格又不失女人味，是MV中我最喜歡的造型。」

《#RBF》MV的另一個賣點是取景於遠離煩囂的南丫島度假屋，靚人配上靚景，非常吸睛。Kerryta笑言：「相信大家跟我一樣已經很久沒有去旅行，想不到今次拍MV竟然可以滿足到我想外遊的慾望，希望大家看完《#RBF》MV，也會有一種暫時逃離現實的感覺！」