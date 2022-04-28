聲夢傳奇2｜金永衡年紀最大卻遭曾志偉嘲唔成熟：私底下唔係咁

無綫（TVB）歌唱比賽《聲夢傳奇2》昨日（28/4）舉行記招，宣布比賽將在6月11日舉行，並安排23位參賽者先與傳媒見面。年紀最大的是29歲的金永衡（Kim），這位中韓混血兒反而因曾志偉在台上的舉動，成為全場焦點之一。

《聲夢傳奇2》只得6位男生入圍決賽，而Kim更是全場年紀最大的參賽者。（梁碧玲攝）

Kim今次抱著一試無妨的心態參賽，得到參加決賽的機會後開始奮力增值自己。問到中韓混血兒的背景會否成為優勢，Kim坦言：「我諗呢個唔係一個好好嘅賣點，我屋企人都係用廣東話講嘢，所以我係唔識韓文。我希望大家記得我係混血兒之餘，大家都會更加記得我唱歌嗰面。」他承認年齡最初會成為自己的壓力來源：「一開頭會覺得，如果我輸咗畀個13歲嘅，諗到呢度就會好驚，但係之後睇到比賽就會知道，依家13、14歲嘅都好犀利，反而想令自己練得更加好。」

Kim雖然是中韓混血兒，但他並不懂說韓文。（梁碧玲攝）

不過在記招上，Kim卻被無綫總經理（節目內容營運）曾志偉笑說：「最成熟嘅諗唔到係啱啱出嚟嘅組合（XiX），個個都係13、14、15歲；最唔成熟嘅諗唔到係29歲嘅呢位，怕羞到不得了。」Kim直言下次會做得更好：「希望下次唔好畀佢見到我咁樣啦。（平時都係咁？）私底下唔係咁嘅，但係可能上台真係會緊張。其實之前都有好多訓練，令我哋上台唔好咁緊張，但係出到嚟有啲唔同，我仲未駕馭到，希望可以快啲適應到。」