聲夢傳奇2｜Vici與Aster經面試復活：好似跌咗喺地獄又升返上天堂

無綫（TVB）歌唱比賽《聲夢傳奇2》今日（28/4）舉行記招，宣布比賽將在6月11日舉行，並安排參賽者先與傳媒見面。雖然今次有23位學員，但其實真正的參賽單位只有18個，皆因《聲夢JUNIOR》四強梁善知（Crystal）、繆昀希（Charlotte）、鄧曉殷（Kiele）和楊秉頤（Caitlin），聯同經面試入圍的劉芷君（Aster）和莊殷玥（Vici），今次會以組合XiX名義一同參賽。在記者會上，他們更帶來自創的團隊手勢，雖然目前尚未有分工，但看起來已經有板有眼。

《聲夢2》未比賽已經組女團，說的是來自《聲夢JUNIOR》的6人女團XiX。（梁碧玲攝）

雖然年紀輕輕，但《聲夢JUNIOR》令XiX已經有了比賽和應戰經驗，Crystal認為《JUNIOR》的出現是為《聲夢2》備戰：「畀我哋試下點樣上台表演，表情等等方面嘅都可以有準備，嚟到《聲夢2》之前就已經有少少經驗先。」過去被視為《JUNIOR》大熱的Aster未能以比賽四強身份進入比賽，幸好最後透過面試順利進入女團，她稱當時已經盡力，認為4位都值得直接進入比賽。而Vici則坦言心情猶如坐過山車：「一開始入唔到當然好唔開心，不過我喺嗰度真係學到好多嘢，學到自己要揸住每一個機會，要努力。依家經過面試入返嚟就當然開心啦，好似跌咗喺地獄又跌返去天堂，唔係，升返先啱！好開心，希望可以學到更多嘢。」

Aster（中）和Vici（左）雖然在《JUNIOR》大熱倒灶，但最後仍能憑面試表現順利得到參賽機會。（梁碧玲攝）

6位成員同樣需要在備戰過程中應付學業，Kiele感謝父母和朋友幫忙追趕進度：「我哋父母同朋友全部都係支持我哋，佢哋幫我哋安排時間做功課同備戰，我哋真係好好彩。平時我哋都會一齊溫書。」Caitlin也承諾會盡全力兼顧比賽和學業：「我哋會好努力追求唱歌表演呢個夢想，不過我哋6個都好注重學業，一定喺拍攝以外時間親自做返好功課同溫書。有時我哋都會考下大家。」