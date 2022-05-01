聲生不息｜楊千嬅與炎明熹合唱《勇》　力壓林曉峰領軍7人男團

無綫（TVB）與芒果TV合辦的歌唱比賽《聲生不息》今日（1/5）播出第二集，男、女兩隊將在第一場競技先各自以3首合唱歌應戰，主題圍繞港樂與聽眾的回憶、青春。男隊在小遊戲後決定先由林曉峰率領馬賽克樂隊及魔動閃霸打頭陣，更要直接挑戰楊千嬅和炎明熹（Gigi）。



聽到魔動閃霸決定要挑戰自己和Gigi後，千嬅直呼：「你膽子太大了吧！」（《聲生不息》截圖）

擔任女隊隊長的千嬅，這次決定親自與其他歌手合唱代表作《勇》，李玟提議由Gigi上陣，Gigi聞言亦即時可愛地自薦謂：「我也想跟千嬅老師合作！」千嬅亦對Gigi讚口不絕：「後生可畏，佢咁樣即衝出嚟。我內心都好想同佢唱，我有睇《聲夢傳奇》，佢某程度上係好勇敢。咁佢呢剎那嘅勇氣，同我走到中年嘅勇氣，我哋嗰種歷程嘅對照如果可以搬上舞台係會好有意思。」Gigi則補充謂：「我哋諗到跨時空對話，佢係一個長大版嘅人，我係一個細版嘅人。」

Gigi自告奮勇，希望與千嬅合唱。

賽前二人先走入佈滿便條紙的房間，原來紙上全部寫了歌迷因港樂而起的回憶。作為原唱的千嬅看過後都覺得毛管戙，又說：「港樂的一個精神就是可以記錄人生，我覺得很榮幸。二十多年了，大家對自己的一些人生分享，還是可以聯想到我的歌。當年這首歌是電影主題歌，關於愛情的勇敢，但是走到我現在的人生，最大的感悟是，一個女生的勇敢到底是甚麼。不管在愛情上面、工作上面、人生態度上面，她們都有權利去追求自己想做的事情。」Gigi也拿起紙筆為《勇》留下自己的回憶，畫上一個卡通之餘，也寫著：「希望可以拿著勇氣去過好每一天。」

留意千嬅為樂迷的留言，右下角寫著日期是2022年4月9日，剛好就是Gigi的17歲生日當天。（《聲生不息》截圖）

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這次合唱不只編曲，甚至在演繹方式和舞台設計上都看到二人的心思，Gigi和千嬅猶如代表著兩個不同年代的女性，互相說著自己的故事，中心思想仍離不開任何年齡的女性都有追夢的權利。最後一幕千嬅目送開始為自己奮鬥的Gigi，不但令在場觀眾拍爛手掌，更讓李玟和葉蒨文也相當感動，而李克勤也直呼：「好聽。」雖然林曉峰這次決定以人數展現氣勢，組成7人臨時男團「馬魔林」，在演繹《情人》時觀眾也非常投入，但仍難以阻止千嬅和Gigi拿下第一回合的勝利。錄影當天正值17歲生日的Gigi，在合唱後也難掩興奮：「我覺得今年收到最好的禮物就是可以跟千嬅姐合唱。非常開心。」