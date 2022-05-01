Kendy孫曉賢首談《紅白》歌名風波：情願唔派台都決定唔改！

Kendy（孫曉賢）十年前與Robynn（葉晴晴）簽約環球唱片，以組合Robynn & Kendy 橫掃當年新人獎成名，2014年更參加選秀節目《中國好聲音》，成功打開內地巿場。奈何組合逃不過「七年之癢」宿命，兩年前Robynn & Kendy宣告約滿休團。轉做獨立歌手兩年的Kendy，繼去年推出獲一致好評的《無名序》自資EP後，今年再出新歌《日月無常》。她接受商台節目《星光背後》專訪，再提起有傳兩年前Robynn & Kendy因政見不合分開，Kendy重申：「唔關政見問題，是因了解而分開。」她坦言拆夥後少見Robynn，感情亦不及以前，但感覺雙方都會祝福對方，因為彼此早知二人終有一日會分別成為獨立歌手，會默默支持對方。

Kendy接受梁泰來專訪。

Robynn & Kendy相識了九年，合作了七年，Kendy坦言一早知道Robynn的家族背景，但二人從沒想過一參與《中國好聲音》，Robynn是中共元帥葉劍英的孫女的身份會被揭：「那時我們都沒預計過，是很不開心，好似我哋做過嘅努力，都畀呢個名銜蓋過。」Kendy坦言家境遠不及Robynn，而組合出道七年，諷刺地最高收入亦是參與了《中國好聲音》後那一年。不過，國內巡演收入變多，反而使二人迷惘：「當時我們都好迷惘，因為一個小清新組合去到一個這麼大舞台，像去了一個不屬於我們的地方，我們很想繼續製作及唱不同的廣東歌，但要迎合市場，每次去都只能唱相同的一、兩首歌。我們都覺得整件事好無靈魂，就算賺到錢也不開心。」

Kendy坦言自從Robynn家庭背景被揭發後，令參加《好聲音》變成一種擔憂：「好似我哋做過嘅努力，都畀呢個名銜蓋過。」（Robynn Yip Facebook圖片）

對於二人告別環球唱片最後的派台作品是藍奕邦創作的《紅白》一曲，有傳當年環球唱片因社運爆發曾拒絕將此曲派台，更一度要求藍奕邦更改以顏色作為歌名，Kendy首次披露：「這首歌很是很神奇！是講一對朋友成長後變化分開的故事，那時未知續不續約，錄製也在社運之前。最初公司是不想派台，A&R同事更希望我找阿邦改歌名，但我跟阿邦商量後都覺得唔關事，首歌講紅白二事，為何要對號入座？我們都認為要尊重創作人，是情願唔派台都決定唔改！最後估不到事件丟淡後再派。不再跟公司續約是因為都知道組合難做，再加上音樂理念不同，也一早知Robynn很有計劃很想組織家庭，情願停一停。」

Kendy在訪問中談及《紅白》有關前東家因社運爆發曾拒絕將此曲派台的傳聞。（Kendy Suen Facebook 圖片）

眼見Robynn已成人妻人母，暫時仍然單身的Kendy，並沒有羨慕好姊妹：「從來我對家庭同生小朋友無一個好大嘅渴求，而且我真的還有很多音樂創作想做而未做完。」Kendy未來將延續個人音樂計劃，繼續以獨立音樂人身份出歌，繼新歌《日月無常》獲梁柏堅撰寫歌詞後，今年的新專輯將會以「無常論」作為創作概念，更希望於今年內再次舉行音樂會。