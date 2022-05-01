涂毓麟新歌MV與電競女神合作　為挑戰一鏡到底家中瘋狂對鏡練習

涂毓麟（Oscar）在3月參與環球發行的電子專輯《Tracks of March》，當時新歌《是日運氣》是推出與冼靖峰（Archie）合唱的版本。近日Oscar正式推出獨唱版本，唱出每人成長中都必曾感受過的放手的痛。《是日運氣》由Oscar親自作曲，填詞的是另一位Oscar，來自商台的DJ奧仕卡（李文曦），Oscar表示：「這次非常難得有兩位Oscar一起合作，亦是我首次獨自創作整首歌曲，感恩合唱版推出時大家都很喜歡這次的作品。」

Oscar近日推出《是日運氣》的獨唱版。

Oscar補充歌曲構思源自身邊朋友的經歷，一段感情或會因家庭因素、出國或生活上的轉變而改變，即使曾經相愛、就關係互相磨合，但結果未必如我們所想，放手或會是對對方最好的選擇。Oscar稱歌詞及MV上都沒有一個特別的故事設定，因為每個人都有著不一樣的感情故事，希望營造想像空間讓大家思考背後的意思，亦想透過歌曲讓有同樣感情經歷的聽眾得到共鳴。

Oscar為拍攝MV不停對鏡練習。

這次MV邀請了「電競女神」Rose Ma擔任女主角，兩人扮演一對明明相愛卻無法在一起的戀人。MV以一鏡到底的方式拍攝，對於素未謀面的他們確是一大挑戰。為了將最好的效果呈現給大家，拍攝當日Oscar 及Rose Ma各花了一段時間熱身和建立默契，MV最終拍了二十take就完成。Oscar要飾演受情傷的樣貌，瞬間變「苦瓜乾」，他笑稱: 「這次拍攝考驗我的演技，需要演繹由傷心到稍微釋懷的情感，加上是一鏡到底，拍攝前我十分緊張，前一晚更於家中瘋狂對鏡練習，幸好最後都能順利完成。」戲內Oscar與女主角Rose Ma上演苦情戲，戲外他則向Rose Ma請教打機攻略，這次拍攝對二人皆是新鮮的嘗試，Oscar稱希望二人會再有合作的機會，同時亦盼大家喜歡這次的成品。