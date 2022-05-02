聲生不息｜李克勤重提曾未獲邀參加頒獎禮　95年演唱會失利陷低潮

無綫（TVB）與芒果TV合辦的歌唱比賽《聲生不息》昨日（1/5）播出第二集，節目中特設一個環節簡介香港樂壇頒獎典禮，曾經獲獎無數的李克勤分享過去參與頒獎禮的感受時坦言：「你連去的機會都沒有，那才是最難過，我也遇過。有一年沒有人邀請我，家裏的人不敢提，因為怕我沒機會去，結果真的沒機會去。所以其實那個時候，其實大家都在意的時候，是真的能夠推動每一位歌手，去盡自己最大的努力，拿最好的出來，大家都去做最好的。」



克勤在《聲生不息》中重提過往曾經沒有獲邀出席頒獎禮的低潮期。（《聲生不息》截圖）

雖然克勤未有談及確實年份，但過去在頒獎禮奪獎無數的他，在1997年不但失落四大頒獎禮獎項，在十大勁歌金曲季選更沒有歌曲入選，而此時正值他加盟環球唱片前的一段低潮。克勤在1993年轉投星光唱片後，藉《回首》一曲令歌唱事業重回軌道，隨後舉行的首個紅館個唱也反應熱烈，但在1995年舉行的10場紅館個唱卻票房欠佳，入座率一度低至四成，令事業開始陷入低谷。加上不論是星光唱片時期，還是後來的藝能動音時期，克勤均遇上合約糾紛，雖然得到阿特蘭大奧運會採訪機會，也曾在TVB擔任足球評述，但不論唱片銷量還是樂壇頒獎禮，克勤的成績還是未如理想。

克勤曾經與劉德華一同採訪阿特蘭大奧運會，在得到難得的機會背後，其實當時正值克勤在歌唱事業上的低谷。（影片截圖）

在1998年離開藝能動音後，克勤有約一年半時間未找到合適的新唱片公司，事業重心也從音樂轉到電視節目上，藉《勁歌金曲》等電視主持工作維持曝光率。直至1999年底，克勤加盟環球唱片後，先後憑《飛花》、《Victory》等作品於樂壇頒獎禮橫掃獎項，再次證明自己擁有「譚詠麟接班人」的實力。