聲生不息｜曾比特唱《單車》回憶父愛　爆喊背後可能係解錯歌詞？

無綫（TVB）與芒果TV聯手打造的音樂綜藝節目《聲生不息》於上周日（1/5）播出的第二集，曾比特（Mike）與林子祥合唱《單車》的畫面，加上Mike憶起父親年少離世後爆喊，除了令不少觀眾覺得感動，也提醒了大家要及時表達愛意。不過在節目播出後，有不少樂迷意識到《單車》是談及兒子對父親的控訴，開始在網上質疑Mike和阿Lam是否誤解歌曲意思。



Mike同阿Lam唱《單車》確實感動，但唔少樂迷嘅重心放喺佢哋對呢首歌嘅理解，究竟阿Lam同Mike解讀歌詞時，係咪錯誤地向「歌頌父愛」嘅角度出發？（資料圖片）

詞人黃偉文曾親自為《單車》解畫

究竟《單車》希望表達的意思是甚麼，相信填詞人黃偉文（Wyman）最清楚。他曾在2004年的一篇周刊專欄中特意談到《單車》，說著有聽眾認為是歌頌父愛的歌，唱片公司也特意在父親節前後將歌曲派台，令他十分無奈：「明明是首怪責父親的歌，怎麼忽然會被接收成『歌頌』呢？也許是自己力有不逮吧，當然不能怪香港人喜歡斷章取義啦！唉，被錯怪了，固然慘，但被錯愛了，原來更悲哀。」Wyman也強調歌曲是投訴父親對表達愛意的吝嗇，自己也一直耿耿於懷才寫出《單車》的歌詞。

用自身經歷體會歌詞

Mike和阿Lam今次合唱《單車》，加上中段加插夏韶聲的《空凳》，希望表達愛得及時的重要，從訪問段落中，他們也透過自身經歷理解作品。對阿Lam而言，他在節目中剖白自己因為工作，沒有給予兒子林德信（Alex）足夠的溝通時間和愛，相信從父親角度理解歌詞中兒子所表達的不滿，對他而言並非難度。至於Mike雖然在鏡頭前表達對亡父的掛念，但在與阿Lam的交談過程中，可見他其實對父親的了解並不多，因未能相處更多而成為遺憾，這一點也與單單歌頌父愛不一樣。雖然用《單車》表達與父親分隔之痛，似乎與歌詞本意有點距離，但至少Mike和阿Lam的合唱除了感動，也沒有一種慶祝父親節的氣氛。