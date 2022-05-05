關心妍6月重返紅館開騷賀出道20周年　樂迷聽定5大代表作預習

今年是關心妍（Jade）出道20周年，為與歌迷慶祝重要時刻，日前她在社交距離措施放寬，重開表演場地後，正式宣布在今年6月4-5日再度進軍紅館，舉行《約》20周年演唱會。上年推出專輯《Emergence》的Jade，過去不同曲風的作品都令歌迷印象深刻，部份也逐漸成為演唱會必唱的歌曲。距離演唱會至今約一個月，相信樂迷的預習歌單內也有以下5首歌。



關心妍入行20周年，過去也曾經留下不少經典慘情歌，相信也是樂迷必點的歌曲。

《負擔不起》

《負擔不起》的歌詞編排在當時屬非常少見。（MV截圖）

這首來自韓國的改編歌，除了是Jade的成名作，也令她迅速找到主打慘情歌的定位。除了歌詞寫中聽眾心聲外，整首歌一口氣聽到廣東話、普通話和英文歌詞，在當年屬非常罕見。

《你有心》

如果要數最能代表Jade的歌曲，不能不提《你有心》。（MV截圖）

這首非常經典的慘情歌是Jade的第一首冠軍歌，林夕道出失戀時揪心感覺的歌詞，加上陳輝陽容易上腦的旋律，令作品成為歌迷每年都拿來重溫的代表作。

《放生》

經過十多年的消化，現在的Jade不認為遇到挫折都要如歌詞般悲觀。（MV截圖）

雖然是一首廣告歌，但這首代表作的傳唱率絕對不比其他作品低。Jade的忠實歌迷只要聽到「是我太過愛你／願意放生你」，都會自動繼續與Jade大合唱。

《優先訂座》

難得Jade上到《CHILL CLUB》，這首《優先訂座》又能否滿足樂迷渴望？（《CHILL CLUB》截圖）

Jade在出道第二年有不少作品都成為樂迷心中的經典，除了與蕭正楠合唱的《特別鳴謝》，還有這首個人第一首四台冠軍歌。上年Jade現身《CHILL CLUB》時也有重唱這首代表作，勾起不少歌迷回憶。

《龐貝‧21世紀》

新版MV採用Live Band現場外，Jade也以Rock爆造型登場，比起原版的動畫MV更能展示Jade在唱搖滾曲風時的魅力。（MV截圖）

除了死心塌地的慘情歌外，Jade也為樂迷展示不同面向的自己，數到最意外的，應該是2008年決定挑戰搖滾曲風的一次。上年馬天佑推出的《REINVENTION 衫。重奏》EP中，Jade在重新編曲下，令歌曲帶出的搖滾味得以加深。