張敬軒演唱會宣布補場最新安排　次輪門票5月12日公開發售

由於政府於3/5日公告進一步放寬社交距離措施，主辦方積極與紅磡香港體育館方面磋商並得到配合，希望在新一輪措施下可節省某些場次受影響觀眾的換領補場演唱會之不便。

張敬軒《The Next 20》演唱會補場有以下最新安排：

原定2022年1月10日、1月13日、1月14日及1月15日受影響的演唱會場次觀眾，無需再提前換領門票，如持有2022年1月10日、13-15日門票的觀眾，只需於大會安排的補場日子(詳情請參閱官方網站https://show.eeg.zone/)，持舊有的門票，進場於原定座位欣賞演出。



主辦方英皇娛樂今日宣布張敬軒演唱會最新補場安排。（資料圖片）

軒仔其中8場演唱會受疫情影響延期，歌迷千盼萬盼補場，主辦單位英皇娛樂於5月3日之前政府宣布康文署的放寬社交條例準則後，馬上宣布可以為大家作補償，因應政府當時每場入座人數不得超過五成的限制，主辦單位亦盡最大努力，於配合政府防疫條例下，加開一倍場數（即16場），務求讓每一位繼續持票的觀眾一定可以重回紅館欣賞演出。

由今個星期一開始，主辦單位已經為補場觀眾設時間分流換取門票，至今日換票手續亦繼續進行中，過去數天已有大量觀眾成功換票。與此同時，政府再次公布放寬社交條例，為免令觀眾朋友需時排隊換票，主辦方亦馬上再作最大努力與有關方面進行協調及溝通，最終排除萬難爭取到讓持有原定2022年1月10日、1月13日、1月14日及1月15日受影響的演唱會場次觀眾，無需提早換領門票，持有上述4日門票的觀眾，只需於大會安排的補場日子，持舊有的門票，原定座位進場欣賞演出。

至於持有1月9日及之前門票的觀眾，可選擇於今日（5/5）到紅館換領最新門票或按大會指定新場次日期，開騷當晚提前到紅館換取最新門票入場。主辦單位十分感謝每一位提前舟車勞頓前來換票的觀眾朋友，又指因應疫情期間，每刻面對千變萬化的政策，主辦單位只能積極應對，每次改變都盡最大努力，在有限可控的情況及同時要配合政府的防疫政策下，為觀眾作出最好的協調，並就相關安排帶來部份觀眾不便致歉。

隨著政府進一步放寬社交距離措施，軒仔演唱會將在5月12日公開發售第二輪門票。（資料圖片）

此外， 《THE NEXT 20 HINS LIVE IN HONG KONG張敬軒演唱會》第一輪公開發售的門票，於昨日已火速售罄，感謝大家支持。第二輪門票，將於5月12日再次公開發售，如今早未能購到門票觀眾，可於第二輪公開發售時嘗試搶購。