專訪︱關心妍有心理準備蝕住開20周年紅館騷：只係抱住個「勇」字

記得關心妍（Jade）在上年的新歌訪問中提及，今年希望透過紅館演唱會報答歌迷一直以來支持，結果隨著社交距離措施放寬，Jade如願在6月4-5日舉行《約 20周年演唱會 2022》，並初嘗四面台帶來的震撼。

訪問在Jade的燃亮生命教室進行，梳化上歌迷為她製作的咕𠱸相當搶眼，全部都按過往專輯、單曲和演唱會海報設計而製作，對Jade而言也是回憶滿滿。「佢哋好鍾意畫我嘅卡通樣，（都係呢個樣？）係呀，有一位歌迷係插畫師，佢成日都會畫嘢，例如我出咗MV，佢哋都會做明信片、月曆，不時都會有禮物送畀我。確實係會製作關於我自己作品嘅嘢送番畀我，係少咗一啲親自織冷衫、摺星星嘅嘢，因為呢個年代太方便，會少咗嗰一類型嘅禮物。」

Jade為如期在今年開騷與歌迷共度出道20周年的重要時刻，上年開始已經不停入紙，本來在年初已經得知取得紅館6月檔期，但當時第五波疫情反覆，為避免因演唱會延期、取消的消息令歌迷失望，Jade決定在籌備同時保守秘密：「大家可能唔覺，因為我唔可以漏任何蛛絲馬跡，因為我唔想畀假希望大家。個情況好似有咗BB但係唔講得，講咗就會小器嗰種感覺，但係講得嘅時候已經要準備賣飛，宣傳都未做，因為唔敢宣傳，開唔成大家會失望。」雖然與理想有點出入，但Jade決定把握難得機會，與歌迷共享喜悅。

撰文：劉傳謙

攝影：陳順禎

化妝：Cyrus Lee

髮型：Adrian Au @ Salon Chemistry

造型：HY @V Chapter

服飾：Joslin & Marella



梳化上的咕𠱸代表歌迷對Jade的一番心意，也記錄著Jade過去20年的音樂路。（陳順禎攝）

有心理準備蝕本收場

政府近日宣布在5月19日後放寬表演場地入座率，容許開放85%座位，但在Jade受訪當日仍未有任何相關安排。其實場地只開放一半座位，Jade坦言當時有考慮過入座率低帶來的成本壓力，甚至要開始說服投資者願意出一分力相助：「本身諗住有得開係開八成位，但係你都估到佢只係肯開五成，但係五成真係好棘手，因為好難幫補返支出，就算開兩場都做唔到。但係得返五成又開唔開呢？呢個好睇投資嘅朋友，大家都要計數、憑信心，都只係抱住個『勇』字。係延期都仲好啲，但係如果我哋唔要呢個期，就真係冇得開，唔係等就可以解決到，之後有一段長時間都會開唔到。說服到投資者後，賣飛嘅情況都好緊張，依家咁睇的話，希望蝕少啲啦！開五成真係唔好諗賺，可能開三面台都好啲，今次開四面台嘅製作成本都更加大。」

Jade上一次開紅館個唱已經是10年前的《Jade Sings 演唱會2012》，她希望在紅館體驗四面台的感覺。（視覺中國）

為免歌迷失望秘密練兵

既然開四面台成本太大，改開三面台，成本壓力不就自然減低嗎？但Jade堅持按理想藍圖而走，務求令自己不留任何遺憾：「之前兩次紅館都係三面台，所以我真係好想試下四面台嘅感覺，作為一個歌手，無憾啦。試埋香港獨有，嗰種企喺最中間唱歌嘅感覺，我覺得咁已經好足夠。」1月得知紅館檔期的Jade，過去一直秘密跑步9公里練氣，練歌、練樂器少不免，同時也開始構思演唱會的流程、歌單，甚至在製作《Emergence》專輯後已經為演唱會寫下主題曲《約》，作為贈給歌迷的禮物：「佢哋好鍾意我寫嘅歌，《關心…心妍》、《接受現實》、《拖男帶女》，以至上年專輯嘅《愛的告別式》。今次為佢哋寫咗呢首演唱會主題曲，確實係諗住佢哋而寫。我想約定歌迷，唔知佢哋幾時開始鍾意我，或者係咪已經走甩咗？今次都係約定大家，下次都唔知幾時再開到，上一次紅館騷係10年前，如果今次睇唔到，可能要等到我50歲先睇得到。（笑）咁係咪睇我40歲嘅時候開騷會好啲呢？」

正當大家擔心演唱會籌備時間是否太倉促，其實Jade在1月得知檔期後已經開始準備。（陳順禎攝）

不排除Jovia初登紅館舞台

每逢歌手開演唱會，焦點絕對離不開個唱會出現哪些神秘嘉賓，對Jade而言，歌迷則期待能否看到女兒Jovia與媽媽同台演出。雖然在社交平台不時見到Jovia的樣貌，但Jade認為女兒在大家面前依然有種神秘感：「佢未真正見過傳媒，歌迷都未真正見過。佢出世嘅時候踏入疫情初期，講緊兩、三歲可以出街嘅時候已經係困住咗。好多人都未見佢真身，可能見到時候都係一歲左右嘅BB，點知一見到真身已經6歲啦！（笑）佢仲有嗰種好得意嘅感覺，依家係睇佢願唔願意，佢嘅心態接受到嘅就去啦，但係如果佢覺得上台好緊張，其實唔緊要嘅。到呢一刻佢係好想上台，但係同一時間都驚。」

轉眼見Jovia已經6歲，或許今次紅館舞台是Jovia首度公開露面，不過她坦言要觀察女兒的心理狀態才決定她是否在舞台現身。（IG/ @kwansumyinjade）

放手讓Jovia追夢

作為母親的Jade不反對Jovia日後向歌手方向發展，但前提是要以學業為重，透過積累而來的知識認清自己是否適合視興趣為職業：「唱歌係一種興趣，但當要將佢視為職業，其實係兩回事，未必係好似你所想。做音樂永遠都可以，但成為職業，首先要知道一啲都唔容易，唔係淨係平時睇到著靚衫上台咁。畫面睇落好燦爛，但背後有好多嘢佢都唔知道，要付出幾多努力都未必知。」

Jade話，原來Jovia最有興趣嘅唔係唱歌？（陳順禎攝）

在訪問中，Jade指原來Jovia目前最大興趣是練習體操，非常熱愛打空翻等高難度動作。不論女兒最後決定向體操運動員還是歌手方向發展，Jade也在背後支持，只怕女兒三分鐘熱度，在將興趣變成職業的過程中半途而廢：「如果有一樣嘢佢可以不停練好多個鐘都唔厭，不眠不休都唔覺得辛苦，就代表佢對呢件事有熱誠。但係呢股熱誠係咪可以變成職業呢？我覺得佢要再大啲先知道。其實我哋細個都係一樣，有幾百種興趣，而我到最後，歌手真係堅持得最多嘅興趣。呢個年代變化太大，今日都唔知聽日事，我會鼓勵佢，到最後佢決心做運動員，甚至係做歌手，我會繼續畀佢行呢條路。」

只要Jovia能兼顧學業，又能認清自己是否有意把興趣視為職業，Jade都會放手讓她追夢。（Instagram：@joviayang）

Jovia得知「關家姐」由來即喊

雖然過去20年都留下不少經典悲情歌，但樂迷茶餘飯後的話題總是離不開「關家姐」潮文、2009年《勁歌》拿錯獎等經典畫面。事隔多年，Jade坦言已經不怕其他人再度談起，過去在不同訪問中也大方談論事件，唯獨向Jovia提起這些事件後的反應，令她大吃一驚。而她也沒想過，《關家姐》成為Jovia的最愛：「大家都估到，佢會問我每一句歌詞係點解，然後我要將成篇潮文解釋一次畀佢聽。佢有啲明有啲唔明，但係講講下佢突然喊，佢覺得有人會咁樣話媽咪，唔明點解要咁話。我叫佢唔好喊住先，跟住就用呢件事做教材。呢個時間好多人都會講唔同嘅嘢，有啲你鍾意聽，有啲嘢根本冇發生都會繼續講，但係唔需要理，依家嘅風氣都有好多呢一種類嘅說話。佢就嚟升小學，會經歷好多嘢，好多唔想聽到嘅說話，要開始接受有啲人講你唔好嘅嘢，有啲人甚至會特登講你嘅唔好，唔會再有人不停讚你。」

雖然Jovia聽到解釋後的反應令Jade意想不到，但她認為及早透過歌曲令女兒認識世界，絕對是有益的事。（陳順禎攝）

解釋過《關家姐》後，某日Jovia在YouTube上無意看到媽媽在頒獎禮拿錯獎的一幕，結果又再解釋事件由來，而Jovia也再次突然哭起來：「其實佢真係好錫我，所有關於我唔好嘅嘢都接受唔到，覺得好似有人蝦我咁，好傷心。結果我又要安慰佢一餐，人生就係咁，有時候會做一啲好傻嘅嘢，或者係做錯嘢。我同佢講話第日都有機會經歷好瘀嘅場面，但係都唔使驚，冇事嘅。當然會喊啦，但係喊完就乜事都冇。」不過藉歌曲提早認知社會上各種現實，對Jovia來說相當有幫助，讓她及早做好心理準備面對世界上各種衝擊。

Jade已經不介意其他人再談起「關家姐」潮文、2009年《勁歌》拿錯獎等經典畫面，唯獨要向女兒解釋這一點較為吃力。（視覺中國）

或為忠粉開迷你騷唱Sidetarck

不論Jade出席哪些公開演出或節目錄影，相信她也收集過不少歌迷的點唱，今次演唱會也不例外，她坦言選曲所花的時間最大。「我諗《你有心》、《放生》、《負擔不起》呢啲一定走唔甩，講完之後佢哋會話『《手下敗將》都要唱』，跟住就會愈嚟愈多，『《假使我漂亮》都要』，『《以身試愛》要聽現場版』，『《龐貝21世紀》又幾好』，『《逆來順受》千祈唔好唔記得』……再講落去就真係搞唔掂。」在歌迷愈點愈多下，甚至有忠粉希望聽到一些Sidetrack，Jade也只能盡量在黃金時間滿足歌迷：「我明白有忠粉係會連自己啲sidetrack都聽晒，但係確實要兼顧，有啲觀眾未必係識好多自己嘅歌，仲要唱sidetrack就未必可以。嚟嘅人來自四方八面，我希望今次嘅歌單係完美，但係如果冇唱到你嘅sidetrack，我應承你會做一個Live畀大家，甚至如果有機會可以開一個mini concert，淨係唱sidetrack都可以。」