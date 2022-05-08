聲生不息｜Swing《1984》唔容易唱？Eric Kwok：我哋都唱得唔好

TVB與芒果TV聯手打造的音樂綜藝節目《聲生不息》第三集，於今日（8/5）中午12時率先在芒果TV上架，香港觀眾可在晚上8時半在翡翠台欣賞香港版。進入「港樂與我的『愉快少年事』」下半部份的比賽，男、女子兩隊將分別派出四位歌手，輪流獨唱配合主題的八首歌曲。上半場未有出賽的毛不易代表男隊翻唱張柏芝的《星語心願》，而周筆暢（筆筆）則以廣東歌應戰，今次她選唱Swing的代表作《1984》，希望觀眾能開始認識這隊經典組合。



在芒果TV版本的《聲生不息》中，節目播放Swing在2001年叱咤頒獎禮贏得組合金獎時的畫面。（《聲生不息》截圖）

周筆暢從電台認識Swing

筆筆今次帶來Swing的作品，除了認為這隊當時風格前衛組合是香港樂壇的寶藏，也是她心中的遺珠：「Eric Kwok（郭偉亮）和Jerald（陳哲廬）都是很厲害的音樂人，像Eric Kwok，大家會在很多香港歌手的歌曲裡面，都能夠看到他的名字。但是我身邊的朋友都不知道Swing是誰。我覺得他們是『港樂』的遺珠。」筆筆小時候睡覺時，旁邊都會有一部收音機，於深圳成長的她能夠透過收音機聽到香港的電台節目，繼而開始接觸到Swing的作品。

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Eric Kwok自認唱得唔好

不少人談起Swing，第一時間就會聯想到《1984》。Eric Kwok在節目中也談到這首歌，雖然是由Swing自行創作，但Eric Kwok承認自己與Jerald過去唱《1984》的表現並不理想：「其實我到今時今日都覺得自己同Jerald都唱得唔好，因為呢首歌嘅range（音域）太大，要用假音先唱到高音，所以你話畀我聽周筆暢要唱嘅時候，我更加驚訝，因為女仔唱係仲難。」雖然Eric認為難度太高，但他仍對筆筆充滿信心：「可能周筆暢係唯一一個唱呢首歌係好聽，我好期待。」最後筆筆以些微差距險勝毛不易，相信Eric看到她的表現後都會覺得很開心。