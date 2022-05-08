藍奕邦20年前為林憶蓮寫歌　險因歌詞難產：呢首歌有四個人填過詞

藍奕邦2001年以作曲人身份入行，2004年再以唱作人姿態正式出道，除了經歷事業高低起跌，八年前亦因為備受怪病及情緒病夾擊淡出樂壇養病七年。去年十月，藍奕邦轉以獨立歌手身份復出，今年再派上與90後Rapper Matt Force合作的「歸位」第二炮《醫生我無病》，歌曲與現今社會環境息息相關。藍奕邦接受商台節目《星光背後》專訪大談新歌與後輩合作感受外，亦披露入音樂路上與不少巨星合作的點滴。節目中，他更大方剖白甚少對外談及的感情事。

最近藍奕邦與Rapper Matt Force合作，推出新歌《醫生我有病》，是他宣告復出後第二首單曲。（藍奕邦Instagram圖片）

當年外國畢業後回港當文職的藍奕邦，一直沒放棄唱作歌手夢，持續創作寄送demo到唱片公司終獲Sony版權部賞識，很快便憑張學友一曲《樓上來的聲音》為行內人認同，之後更為劉德華、陳奕迅、劉若英等巨星寫歌。被問到他最夢幻合作歌手，藍奕邦即說出林憶蓮，更透露2002年初入行為憶蓮寫的《Encore》一曲，原來是先獲憶蓮前夫、台灣音樂教父李宗盛賞識。李宗盛收到他的demo後，再邀約他跟憶蓮見面。期後他更在港拜訪兩位殿堂級音樂人，藍奕邦說：「當時大哥憶蓮還分開，沒想過可以親身見到這樣級數的巨星，到酒店房門前已經『震到瀨尿』。」提及合作過程，林憶蓮很親切，亦對歌曲要求十分高，不管對編曲還是歌詞：「我好記得呢首歌有四個人填過詞，林夕有一稿，陳少琪有一稿，我都有試過一稿，但都不滿意，最後我是很擔心這次機會因為歌詞以難產。」而最後藍奕邦找同公司的周耀輝幫忙填詞，《Encore》一曲才能公諸於世。

憶蓮2002年一首《Encore》曾經邀請過林夕、陳少琪填詞，甚至自己也曾經親自操刀，最後邀得周耀輝出馬，才能避免歌曲流產。（視覺中國）

藍奕邦的感情生活甚少對外透露，被問到初入行時是否避忌被記者問起感情問題，他直言當時沒感情生活，亦不想用感情事炒作新聞。談及養病七年初期，他曾於社交網披露在加國有另一半，更指對方不介意當時他病至又肥又腫。不過，原來這段情自二人2018年一起回港後不久已因了解分開。節目中，藍奕邦大方談及前度，透露對方是年紀比他細一截的圈外人，二人在香港酒吧相遇，最初對方甚至不知道他是藍奕邦。之後，對方回加拿大讀書，阿邦亦返加國養病，亦嘗試過在加拿大同住一起。到2018年，對方大學畢業後二人一起回港，相處開始出現問題，直到2019年4年戀情才劃上句號。被問到為何分開，藍奕邦坦言：「大家步伐不一，我年紀比對方大，想settle down下來，相反對方反而想見識更多。」他更直言自己處理關係需自我檢討：「原來自己都可以好家長式，關係由愛護變成管教，直到最後變到家人般，最後感覺變了。」