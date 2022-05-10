馮允謙首個演唱會加推門票5.11開售　預告完騷後報復式狂食薯條

馮允謙（Jay Fung）將於7月舉行首次個人演唱會《六福珠寶呈獻 馮允謙Have a JAY Time 2022 演唱會》，早前優先訂票火速售罄。雖然開心，但Jay卻笑言被親友飛債纏身，非常頭痛。由於政府公布放寛表演場地入座率，大會宣布加推樓座HK$380座位門票，並與HK$680門票於明天（11日）同步公開發售。

由於政府公布放寛表演場地入座率，大會宣布演唱會加推門票。

適逢今年出道10周年，Jay終於夢想成真，於7月2至4日假九展StarHall舉行首次個人演唱會，更首度挑戰四面台，令他既緊張又興奮。而大會公布加門票的消息，喜上加喜，Jay說：「係個好好嘅消息，因為有好多朋友和屋企人話好想嚟睇我個騷，但優先訂票賣晒，佢哋買唔到飛。依家增加入座率，多啲人入到場睇我表演，令我更加開心，令全場氣氛更溫暖。」

Jay將於演唱會眾首次挑戰四面台。

開騷日期逐漸迫近，Jay透露歌單已準備好，不少重新編曲，所以要努力練歌背歌詞：「仲要排舞、操弗身體、練好把聲，雖然好多嘢要忙，但我好開心，因為真係等咗10年嘅機會，希望大家嚟睇我個騷睇到好High！」為了確保健康開騷，Jay乖乖戒口：「為咗身型效果好，同埋有更好嘅體能應付演唱會，我改變晒啲飲食習慣。平時最鍾意食煎炸嘢、打邊爐、食肥膩嘢，依家統統唔食得。為操肌要食好多蛋白質，食清淡啲。（完騷最想食乜？）我會報復式食嘢，狂食薯條，有間餐廳嘅薯條又甜又辣好正，仲要食幾個漢堡飽！」