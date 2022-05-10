聲夢傳奇2｜黃洛妍擁小提琴演奏學位超有料　有人開過鋼琴獨奏會

題為「我超越我」的《聲夢傳奇2》將於6月11日隆重登場，23位入圍學員亦於上月舉行的首個記者會正式曝光。除了獲TVB總經理（節目內容營運）曾志偉點名大讚的《聲夢JUNIOR》6人組合XiX，其餘17位學員同樣臥虎藏龍、能文能武，大會於上周四（5日）開始，陸續公開23位學員個人履歷及資料，讓觀眾於節目開播前對各學員有更深入的認識。

眾多學員中，以下月年屆25歲的黃洛妍（Janees）、及年僅13歲的趙紫諾（Sabrina）擁最強履歷。2006年開始學拉小提琴的Janees，學琴生涯長達16年，師承已故中國知名小提琴家鄭石生，及有小提琴大師之稱的Pierre Amoyal等，11歲便以優異成績在港考獲聖三一學院FTCL小提琴演奏文憑。

Janees 11歲便以優異成績在港考獲聖三一學院FTCL小提琴演奏文憑。

現職小提琴演奏家的Janees，中三時離港飛赴奧地利讀書及進修音樂，先以15歲之齡考入被列為全球50大音樂大學的薩爾斯堡莫扎特音樂大學（Mozarteum University Salzburg），獲得小提琴演奏學士學位；之後再到維也納普萊納音樂學院（Prayner Conservatory of Music and Dramatic Arts Vienna）深造、考獲小提琴演奏學士學位。除了演奏實力獲得專業資格及認可，Janees更是獲獎無數，單是在港讀書期間，已先後於香港校際音樂節連續八年獲得小提琴各組別冠軍，連同其他類型比賽、短短八年獲取超過28次冠軍，成績驕人。

除了演奏實力，Janees表演實力亦不容忽視，去年與香港年青樂隊「All For One」合作推出《裂痕》，平時予人感覺斯文的Janees，在MV中玩突破扮演野性女Rapper，與「All For One」Rock爆合唱，舉手投足均型格十足。另網上亦曝光了一條Janees公開演唱《Havana》、《你是你本身的傳奇》及《女神》的短片，片段所見聲線沉厚兼別有個性的Janees，唱起歌時自信十足、感情澎湃、收放自如，熱門指數大升。

Sabrina四歲半開始學習彈鋼琴。

至於Sabrina雖然年紀輕輕，但音樂實力異常雄厚、舞台經驗亦相當豐富。四歲半開始學習彈鋼琴的她，師承浙江音樂學院鋼琴系副主任（原星海音樂學院鋼琴系副主任）朱楣、曾在德國及荷蘭等多個國家舉行過多場鋼琴音樂會的中國鋼琴家冼勁松、比利時鋼琴名家博復生，及香港演藝學院鍵盤學系教授黃懿倫等，7歲時已獲英國皇家鋼琴鑑定為八級實力，同年獲邀參加中央電視台《樂童嘉年華》鋼琴獨奏表演。9歲半再獲英國皇家鋼琴頒發專業演奏DipABRSM文憑，並於去年以12歲之齡考獲英國皇家LRSM專業演奏文憑（高級文憑）。除了鋼琴，Sabrina還擅長架子鼓，實力是Rockschool八級演奏文憑，並已擁有自己填詞及作曲的作品。

Sabrina曾在內地、香港及國際共四十多個鋼琴比賽中贏得大獎，包括第九屆中國施坦威鋼琴大賽、第4屆德國鋼琴公開賽、2018年「莫札特紀念獎」國際鋼琴公開賽、2018年維也納國際青少年鋼琴選拔賽等。演出經驗方面，Sabrina亦是數一數二，除了先後拍攝超過四十個廣告外，Sabrina 2017年曾於李雲迪鋼琴演唱會中表演四手聯彈，2018年獲邀舉辦《指尖上的夢幻世界》鋼琴獨奏音樂會；2020年其作詞作曲作品《再愛一次》、《Stay》、《星光》在內地多個音樂平台予以發表，同年再獲CCTV邀請，為國慶特別節目《童聲唱》獻唱《雲朵上的夢》，當時只有約11歲的Sabrina不但零怯場，且多高的音域也能輕鬆地一一應付過去。另2020年在抖音還流傳了一條Sabrina獻唱《不同凡想》的片段，片段所見Sabrina雖仍一臉稚氣，但聲音完全不像只是13歲的小女孩，網民紛紛留言正評謂：「唱得很有力量」、「天生的歌者」、「被上帝眷顧的女孩子」、「聲音穿透力強」、「獨一無二的聲音」。

除了超強實力者，聲夢2學員中亦不乏「神秘實力」者，包括16歲的任暟晴（Jasmine）及17歲的蕭呈謙（Nicole），二人社交網除了靚相，均沒有張貼自己的演唱作品，似乎要留待節目六月播出後才能真正見識二人的舞台實力。不過其實二人音樂根底一點也不輸蝕，Jasmine先後坐擁ABRSM歌唱8級、及ABRSM鋼琴8級；本身熱愛音樂的她，曾參加至少十項學界或校內歌唱比賽，並獲得優異成績。至於五歲時加入過香港兒童合唱團的Nicole，因興趣曾先後學習鋼琴及揚琴，只是未有正式考過任何證書；而除了參加歌唱比賽、Nicole亦曾參加過粵曲比賽、普通話或英文朗誦比賽等，最高名次曾獲得亞軍。另外柔軟度極高的Nicole，8歲已開始專注學習中國舞，並將考取第11級資格。