P1X3L如願邀得陳凱詠客串新歌MV　盼開演唱會請師姐做嘉賓

三人組合P1X3L全新單曲《This Is How We Roll (Feat. Jace Chan)》，談及為了愛情不顧一切，勇往直前，那怕再多的失意我們隨心而行，以初生之犢不畏虎的精神，在戀愛中相信自己感覺。歌曲早前收錄在《Tracks of March》電子專輯中，P1X3L表示：「歌曲是表達男孩子追女仔的心情，只要相信自己，跟著自己的感覺走，就是我們的態度，只要遇到喜歡的人，自然有動力可以排除萬難去做任何事。」

P1X3L新歌其實早在3月已經面世，歌迷久候的MV也在日前正式出爐。

P1X3L首次與JNYBeatz合作，三子一改以往唱法，以最輕鬆、最自我、最真摰的一面演繹年輕人追求心儀對象的感覺。監製JNYBeatz透露三子在唱法上作出不少改變：「以往他們唱法很穩重，今次他們會再放膽一點，有態度一點。因為他們在歌曲中扮演的角色是型男，要有自信去追求喜歡的人，所以唱腔上要輕鬆一點，放下他們以往的認真。」而P1X3L表示：「JNYBeatz給了我們很大的發揮空間，如一些隨性一點的 ad-lip，疫情過後真的要請他吃飯好好答謝他。」

提到與師姐陳凱詠（Jace）合作，他們賣口乖表示：「今次可以同師姐Jace合作非常開心，因為歌曲加入了她的聲線令歌曲層次提升不少，有不同的質感。」而Jace表示很喜歡與三位陽光小師弟合作：「今次以 featuring 身份合作很開心很好玩，因為他們非常有活力，加上編曲上注入濃濃的JNYBeatz味道，令歌曲的很有派對氣氛及玩味。」

早前新歌率先面世時，P1X3L遺憾未能與Jace一起拍攝MV，最近他們達成了心願，MV拍攝取景在大草原和車場，P1X3L坦言好開心，第一次有這麼多不同的場景拍攝，而且還可以請到師姐Jace客串演出一齊玩，大家都非常享受拍攝過程。今次拍MV亦都係天公做美，本身當日會有驟雨，但最後拍的時候藍天白雲天氣非常之好，三子在MV中落足力跳舞，一邊暴曬一邊熱舞，三子道：「跳到爆汗，跳足幾粒鐘冇停過。喺咁炎熱嘅天氣下要維持靚仔樣、做好表情管理真係唔容易，呢個係我哋三子要繼續去適應同學習嘅地方。睇返個MV，四個人一齊同鏡頭互動既Moment都拍得好靚，所以幾辛苦都值得。希望除咗今次嘅機會之外，日後都有機會可以再次同Jace合作，甚至希望將來演唱會可以邀請師姐一齊做嘉賓一齊玩。」