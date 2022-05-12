王梓軒夥Sammy@KOLOR擔任評審　首度有創作比賽融入NFT元素

科技日新月異，流行文化包括音樂的推廣及銷售方式也須與時並進，現時樂迷多以串流形式接觸流行音樂，但在包含 NFT 這種虛擬資產的區塊鏈技術日趨成熟下，已經有不少歌手開始因應新歌推出NFT計劃，甚至以NFT形式推出新歌。有見及此，由音樂科技人鄒健宏主理的 iMusic ，將會在資深媒體人朱明銳（銳哥）擔任顧問策劃下，主辦「 第一屆 NFT 流行曲創作大賽 2022」，既可推動 NFT音樂潮流，創造全新營運平台和模式，好讓一眾音樂人付出愈多收穫亦愈多，也希望能發掘新一代流行音樂創作人，為樂壇帶來新氣象。

這個流行曲創作比賽的特色在於，得獎作品將成為香港樂壇首批發售的 NFT流行歌曲。（梁碧玲攝）

今次「 第一屆 NFT 流行曲創作大賽 2022」的評審團陣容星光熠熠，主席評審為曾打造出張國榮和王菲等巨星的知名製作人 Alvin Leong（梁榮駿）；評審團成員包括曾撰寫陳奕迅《富士山下》、林家謙《某種老朋友》的作曲人澤日生、著名音樂人 Joey Tang（鄧建明）、全方位唱作人王梓軒和樂隊 Kolor 主音兼結他手 Sammy（蘇浩才）。屆時在他們擁有豐富音樂製作經驗的評選下，必定能挑選出最優質的流行音樂作品。王梓軒和 Sammy 也表示日後會嘗試以 NFT 這種新型式發展音樂事業。

王梓軒和Sammy都有意嘗試以NFT形式發展音樂事業。（梁碧玲攝）

參賽者可用個人或組隊名義參加今次流行曲創作大賽，而冠、亞、季軍的得獎者將會獲得現金獎，分別為冠軍三萬元、亞軍一萬五千元和季軍五千元以作鼓勵外，他們的得獎作品更會得到主辦單位 iMusic 出資，由大賽主席評審 Alvin Leong 監製和製作，並於 MUXIC NFT 平台公開讓樂迷購買及收藏，成為香港樂壇首批發售的 NFT流行歌曲。大會同時表示希望透過區塊鏈這個新平台，讓互不認識的作曲及作詞人，歌手和製作人可以走在一起，尋找相互合作的機會。參賽作品提交截止日期為 6 月20日，決賽日期和地點則是 8 月30日於九展 E-Max 舉行。