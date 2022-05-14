楊千嬅突發加盟華納做一姐　與薛凱琪衛蘭成同門：我仍然很愛音樂

正身在長沙忙於拍攝《聲生不息》的楊千嬅，突然宣布加盟華納音樂令外界相當驚訝，現時同公司女歌手有2020年回巢的薛凱琪、林欣彤、衛蘭、衛詩、陳蕾、蔡恩雨及張蔓姿，入行廿多年的千嬅空降成為一姐。

正身在長沙忙於拍攝《聲生不息》的楊千嬅，突然宣佈加盟華納音樂令外界相當驚訝。

千嬅於長途電話中表示：「我十分期待及高興加盟華納音樂這個大家庭，相信這是一個緣份。走到人生這個階段，我仍然很愛音樂，仍然很想發掘很多未知的可能性和創作，這個追夢之路的確很不容易，我會繼續堅持心中所愛，就在這裡再次出發，和同樣喜愛音樂的夥伴們一起闖蕩音樂旅途，最後感謝一直在這旅途上相伴的你們。」

入行廿多年楊千嬅終與華納連繫，據知今次合作，華納音樂非常之有誠意，單是洽談合作，長達幾個月之久，一直等待千嬅首肯。

據知是次千嬅簽約成華納亞太區歌手，華納微博亦有發文公佈，而香港則在金牌大風IG宣佈好消息，因為千嬅在金牌大風時打造大量經典金曲，2014年6月華納音樂集團併購成為旗下子公司，固是次在金牌大風IG公佈簽約消息寫上「楊千嬅加盟華納音樂。」

金牌大風IG公佈簽約消息寫上「楊千嬅加盟華納音樂。」（IG：@goldtyphoonmusichk）

問到千嬅何時出唱片，她賣關子說：「快了。快了。現在錄影《聲生不息》很忙，錄影後，便會即刻展開新唱片工作。現時音樂製作是自家工作室負責，華納音樂也會在A&R企劃製作上提供很多建議及資源上的幫忙。」上星期母親節時，兒子錄了一條自己彈奏鋼琴的短片，歌曲是他自己近期很喜歡的動畫主題曲，隔著電話，於工作中看到時真的加倍窩心感動。可能有時短暫離開工作一下，兒子更會學到獨立。