聲生不息｜盧冠廷驚喜獻唱《一生所愛》　重現《西遊記》經典畫面

TVB與芒果TV聯手打造的音樂綜藝節目《聲生不息》於今日（15/5）中午率先芒果TV開播第四集，而香港觀眾可以在晚上在8點半在翡翠台收看。一眾歌手分為男女子隊，於過去兩集以「愉快少年事」為主題進行組合對戰後，來到第四集就以「一生所愛」來繼續比賽。一開始便邀請了盧冠廷獻唱《一生所愛》，期間亦播出了由周星馳、朱茵所主演的《西遊記大結局之仙履奇緣》的經典畫面。

盧冠廷在節目中獻唱《一生所愛》。（節目畫面）

（節目畫面）

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提到《一生所愛》這首經典歌曲，盧冠廷直言自己的一生所愛就是太太唐書琛，如果沒有對方就沒有盧冠廷的存在，並透露自己所有著名歌曲都由太太負責填詞，盧冠廷這個名字亦是由太太所改的。唐書琛直言《一生所愛》是想帶出好好珍惜當下的訊息，當很多當下串連一起的時候，你就會知道一生所愛其實是什麼。

最後「紫霞仙子」朱茵亦特別就電影主題曲《一生所愛》而撰寫了一段文字：「生命真的很短暫，所以遇到意中人一定要緊緊握住他的手，不要給自己有機會後悔。他不需要是個蓋世英雄，又或者有七色彩雲，這些都不重要。最重要的是長相廝守，互相珍惜，互相欣賞，做大家的一生所愛。」

點擊下圖看《西遊記大結局之仙履奇緣》的經典畫面：