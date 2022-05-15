聲夢傳奇2｜森美身兼心理輔導　拒應要求鬧學員：佢哋唔係唔努力

無綫（TVB）歌唱節目《聲夢傳奇2》在6月11日首播，今日（15/5）節目除了介紹學員專屬吉祥物外，更宣布節目主持將繼續由森美擔任。他接受《香港01》訪問時指自己喜歡主持歌唱比賽節目：「我自己都會有一啲心水，無論佢哋係發揮得好定唔好，喺呢個過程中都好享受，好盡興，有得再做都好開心。我唔覺得係一個工作，而係一種享受。」

森美以主持兼「森美輔導員」身份現身《聲夢傳奇2》記招。（梁碧玲攝）

今次森美將身兼兩職，除了主持節目，也成為學員的「森美輔導員」，關心學員的心理狀況。他坦言是個新挑戰，希望能幫助學員在拍攝前後做好心理準備，又透露監製希望看到森美責罵學員的畫面，不過他則希望「收火」：「大家知我性格係剛烈，聽住電台節目見我鬧身邊啲同事就知。不過偏偏對住佢哋就鬧唔落，因為佢哋只係心理上怕醜、驚等等嘅問題，年紀細，絕對唔係唔努力、唔係能力上做唔到，喺呢方面就鬧唔落。當然我咁講唔係代表同我拍檔嘅節目主持人喺能力上有問題，但係你哋覺得嘅話我唔會反對，講笑啫。」

《聲夢2》未開播，森美已經對部份參賽者印象深刻。他特別提到黃洛妍（Janees）和趙紫諾（Sabrina），認為擁有扎實的古典音樂實力在唱歌上有優勢：「呢個年代好多後生仔都識玩古典音樂，音樂造詣由基本學起，但係有啲十幾歲已經去到演奏級，有一個鋼琴（指Sabrina），有一個小提琴（指Janees），甚至有啲已經有個人音樂會。有時聽得多音樂，唱出嚟嘅音準都會變好，同埋佢哋要演奏樂器嚟表達感情，如果用自己聲音嚟表達可能會更加手到拿來。呢方面已經做得好嘅演奏家，只要喺唱歌嘅時候懂得返呢啲技巧，相信佢哋都會有好表現，我對佢哋都有期望。」