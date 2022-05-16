張敬軒化身「軒市長」推出NFT　預告或將快閃社交媒體與歌迷互動

張敬軒近期除了推出新歌《塞勒斯的愛》，及繼續準備餘下《The Next 20》演唱會外，也積極籌備進軍元宇宙。英皇娛樂聯同軒仔繼五月初正式宣布積極建構 Hinsland 的同時，更將首次聯手推出近期熾熱度較高的NFT（Non-Fungible Token，非同質化代幣），是次推出的 NFT 乃 Hinsland 內的一個虛擬城市，名為 HertzCity。

軒仔即將推出 Hinsland 內一個虛擬城市 HertzCity 的 NFT。（資料圖片）

近期歌迷開始留意到軒仔在社交平台，開始以「軒市長」角色帶大家進入 HertzCity 的世界。這次 HertzCity NFT 的發行將賦予擁有者成為這虛擬城市一份子的權利，能共同規劃、建構和參與其中所有活動。透過 NFT 市埸令 Hinsland 成為更具國際性的標誌，務求呈現 Hinsland 於元宇宙的更多面向，並為 NFT 項目於多個社交平台開設群組與大家互動，包括 Discord、Twitter 及 Instagram，讓大家共同參與創建 HertzCity。

軒仔將親自率領團隊定立 HertzCity NFT 的設計方向。

英皇娛樂集團行政總裁許佩斯表示：「英皇娛樂繼月初的元宇宙 Hinsland 發布會後，經過兩星期與 VAR LIVE 及 Times Capital 旗下 MetaTimes 團隊的緊密聯繫與策劃，在數碼文化產業變化萬千的時代步伐下，為擴大數碼世界未來發展全新領域的完整性，決定首度推出 NFT。NFT 設計將以張敬軒創建的 HertzCity 為主軸，給大家帶來更多面、更具創意的張敬軒。」

軒仔對於是次推出以及發行 NFT 項目感到非常期待：「我本身好欣賞藝術及有收藏世界各地的畫作，亦經常留意 NFT 市場及項目動向，NFT 市場除了包含藝術元素，更揉合了新科技和創意概念，令藝術數碼化，不再受傳統局限。今次會由我親自率領團隊定立 HertzCity NFT 的設計方向，結合現實與虛擬，帶大家進入一個現實不存在的世界。同時，我會不定期出現於 Discord，將更多驚喜帶給大家。」

是次發行 NFT 為今年英皇娛樂集團及軒仔合力推進的主打項目之一，計劃將於六月下旬發行。英皇娛樂計劃未來將為此項目不斷注入發展價值，NFT 持有者將得到更多好處，如後續項目發展的優先福利、元宇宙 Hinsland 的特別使用權及更多線下福利。大家可以率先透過官方平台 Discord 參與不同的有趣活動及留意群組消息，以優先取得 NFT 的白名單（Whitelist），包括一些快閃遊戲、Fan Art 活動和歌唱比賽等活動將陸續開放，立即加入群組蓄勢待「玩」。