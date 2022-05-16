地球一小時｜Alton@MIRROR驚喜現身網上騷　與AK首度合體唱Live

世界自然基金會（WWF）主辦、商業電台協辦的《地球一小時 2022》網上音樂會於昨晚「世界候鳥日」（5月14日）順利舉行。林家謙、江𤒹生(AK)、黃妍等一眾活動大使到場為大家演唱，同時大玩遊戲分享環保心得，提醒大家惜用資源的重要性。

江𤒹生(AK) 於《地球一小時 2022》網上音樂會演唱全新派台歌曲《信之卷》，為音樂會揭開序幕。

音樂會由AK以《特登》為音樂會打頭陣，更送上全新派台歌曲《信之卷》。接著AK的MIRROR隊友王智德（Alton）更驚喜現身，與一眾舞蹈員為大家獻上二人合作歌曲《Rebound》的首次現場表演，全程又跳又唱，為活動帶來熾熱氣氛。及後另一組大使ToNick延續熱鬧氛圍，先與AK合唱《鬼滅之日》，隨後再一連送上三首歌曲《好想拯救地球》、《再見止痛藥》及新歌《玩物喪偶》，為大家在陽光下帶來熱血獻唱。

在遊戲過後，三位DJ葉宇澄、阿正及Elsie合唱《給十年後的我》，三人準備期間更笑稱在眾多歌手面前獻唱實為緊張，最終三人美妙歌聲交叉合唱，帶動全場氣氛。DJ表演過後，由陳健安表演《北極熊的遺言》，藉歌曲帶出現時的環保生態問題，亦為大家深情演繹兩首歌曲《在錯誤的宇宙尋找愛》及《未知道》。接著，陳健安與黃妍首次合唱，演繹節奏輕快的《以青春之名 x 天光前》帶來清新感覺。黃妍緊接連唱三首洗滌心靈的作品：《Little People》、《兩個月亮》及《輕盈》，用甜美歌聲讓全場放鬆享受。

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音樂會由林家謙擔任壓軸嘉賓，他與陳健安及黃妍三人特別為音樂會合唱《聽風》，及後林家謙亦送上多首歌曲，包括盧廣仲的《蚊子》，笑言歌曲亦吸引了拍攝場地的蚊子；最後以《燕尾蝶》一曲為整個音樂會畫上美滿句號。活動尾聲，司儀再次感謝贊助機構及合作夥伴的支持和參與，並帶出更多保護大自然的重要性，盼每個人為守護生態、塑造未來出一分力。