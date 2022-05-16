環球發聲明確認Gin Lee即將約滿離巢　稱與AGA已有進一步合作協議

近期一直有消息傳出，指環球唱片疑似出現「逃亡潮」，包括陳慧嫻、Gin Lee（李幸倪）和AGA（江海迦）三大女將都即將約滿離巢。當時環球唱片回覆《香港01》時說：「現階段確實大家商討中，而且進展順利。」不過今日（16/5），環球唱片發聲明確認Gin Lee和陳慧嫻即將離開環球的消息。

聲明指陳慧嫻和Gin Lee將會與本公司約滿，離開環球唱片展開新的工作計劃。環球在合約期內會為陳慧嫻推出經已灌錄的新歌專輯，一切照原定計劃進行。而Gin Lee在環球唱片的合約期內，公司會全力配合新專輯的宣傳工作，亦已為新專輯拍攝一輯全新的唱片封套，以新的製作團隊為Gin打造不同的面貌，整個製作過程Gin都有參與其中。不過原定計劃在九月的紅館演唱會，基於是合約期外的演藝工作，環球稱不適合再作投資，感到可惜。環球唱片祝願陳慧嫻和Gin Lee的新工作里程一切順利，感激二人為公司作出的貢獻，期待往後她們發展一帆風順。

環球在聲明也特別提到，現時與AGA的合作協議已有進一步計劃

環球亦同時宣布，環球唱片與AGA的合作協議已有進一步計劃，包括有最新音樂專輯製作、香港紅館演唱會檔期及各地巡迴演唱會。屆時再有進一步落實的消息，會再向傳媒交代。環球指對各宣傳平台及媒體持開放合作態度，繼續配合環球歌手們的音樂發展。