樂壇核數師｜林家謙上榜12周贏商台冠軍　瞬間成年終至尊歌大熱

林家謙在近日與盧廣仲合作，推出新專輯第二首派台《doodoodoo》之際，前作《某種老朋友》在「903專業推介」上榜足足12個星期後，終於成為今個星期的冠軍歌。不少網民除了在社交平台恭喜家謙，更大膽推測歌曲有望爭奪今年叱咤頒獎禮的至尊歌曲大獎。雖則2022年只過了5個半月，但參考過往成績，《某種老朋友》能贏得大獎的機會並不小。



家謙今年首支派台《某種老朋友》成為今個星期商台冠軍，也因為上榜時間長，不少歌迷已經猜測歌曲是否有力拿下叱咤至尊歌曲大獎。（資料圖片）

上屆至尊歌上榜達12星期

叱咤頒獎禮根據作品在上榜期間的歌曲播放次數而決出得主誰屬，普遍而言，上榜時間越久的歌曲，在年終整合作品的播放次數時會有優勢。《某種老朋友》截至今個星期已經累計上榜12周，除了成為目前為止今年上榜時間最長的冠軍歌外，參照過往上榜歌數據，其實歌曲無意中已經建立一個非常明確的優勢。對比上年的冠軍歌，其實只有張敬軒《俏郎君》及該年度至尊歌，RubberBand《Ciao》的上榜時間達12個星期。

有不少網民留言，「提前慶祝」家謙得獎。（my903.com 商業電台 Facebook截圖）

姜濤《鏡中鏡》緊隨其後

《某種老朋友》不單成為商台冠軍歌，上榜時間也比去年得獎歌《神奇的糊塗魔藥》的10個星期更長，難怪有網民看好歌曲能取得好成績，留言指「係咪專登煲咁耐先畀《老朋友》，為至尊歌鋪路」、「2022至尊歌應該係《某種老朋友》」，甚至猜測「年尾男歌手金獎拎硬」。不過在目前20首冠軍歌中，姜濤《鏡中鏡》雖然在上榜周數稍稍落後（11周），但整體成績與《某種老朋友》不相伯仲，可說是家謙在爭奪至尊歌上的勁敵。加上下半年或會有其他更出人意表的音樂作品面世，因此現階段要為至尊歌獎項下定論，依然是言之尚早。

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姜濤憑年初推出的《鏡中鏡》，目前在爭奪至尊歌上成為《某種老朋友》的勁敵。（姜濤Instagram圖片）

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