楊千嬅感恩獲葉蒨文指點　拒與丁子高合唱：未承受到第三代歌手

楊千嬅「I． II ．III MY STORY」私人記錄映畫將於明天（18/5）正式上線，明天晚上8時正在楊千嬅官方YouTube頻道「MY LIVE TV」發布；同時精華版則會於同日中午12時在芒果TV平台推出。此為一部屬於楊千嬅的個人紀錄片，攝製歷時一年多，緊隨《MY BEAUTIFUL LIVE 世界巡迴演唱會》每一站所走訪的足跡，紀錄她由一個黄毛丫頭變成人妻人母，這些年的心路歷程。影片中分開了她人生三個階段，作為歌手、演員、女兒、母親等不同身份，家庭與事業並存，千嬅的所有內心感受都會於影片中向大家分享。

楊千嬅「I． II ．III MY STORY」私人記錄映畫將於明天正式上線（劇照）

目前身在長沙的千嬅，昨日透過視像方式接受訪問，說到紀錄片拍好兩年，甚至已經在前年10月舉行過首映禮，直至今日才推出，她也笑言，自己當年46歲，沒想到等到48歲才為這部影片宣傳。她表示這部紀錄片，當時拍的時侯，是以25周年演唱會出發，作為紀念品送給歌迷，但因為疫情等等各樣問題，所以推遲到今日。「由於一直答應歌迷上線畀大家睇，歌迷也追問幾時有得睇，正好最近錄影《聲生不息》節目，大家分享緊一啲舊歌嘅時候，不如一齊上線啦，都係一個好時機同歌迷分享，又可以講係一種上天最好嘅安排、緣份啦。」

千嬅在前年已經舉行過紀錄片首映禮，歌迷等足兩年，終於等到紀錄片正式上架。（資料圖片）

兩年後自己再看回這部紀錄片，千嬅謂感觸不少，發覺兒子長大了很多，紀錄片中有幾站他有跟著一起去巡迴，當時還是個小朋友，現在已經是個小大人，無論說話，身高，都感受到他的成長。其次就是因為疫情問題，驚覺原來與舞台的距離可以這麼遠，現在舉行演唱會並不容易，所以很懷念演唱會舞台上的日子，好珍惜可以再站上舞台的時刻。

千嬅直言非常懷念在演唱會舞台上表演的日子。（視覺中國）

內地歌迷最近看了她在《聲生不息》的表現，用「行走CD」來形容她，千嬅笑言這都是客氣說話。作為一個歌手，她覺得自己無論任何時侯都要勤力練習及訓練，她只希望每一次演出也有進步。她坦言上台二十多年，至今自己也會緊張，今次參加《聲生不息》也一樣有壓力及緊張，不過就十分開心，可以預上葉蒨文（Sally），因為Sally這些前輩，她入行時都無緣遇上，第一次錄影見到她與林子祥（阿Lam）一起再合唱，非常感動。

目前千嬅身處長沙拍攝《聲生不息》，預計將錄影至7月。

千嬅又謂Sally為人非常可愛及熱情，錄節目空閒會約她跟克勤一起去吃飯，大家談天說地十分開心：「Sally真係好可愛，而且keep得好好。佢好勁，平時我哋坐係到等錄節目，佢坐坐下會拉筋，輕而易舉就將隻腳貼上額頭，我真係唔得呀，我筋短，冇佢咁勁，哈哈.。佢又好好，教我出台點樣可以唔緊張，叫我諗下之後做完去邊食嘢呀，諗啲開心嘢呀咁。」問到她會不會想和老公丁子高，像Sally、阿Lam一樣同台合唱？千嬅閒言呆一呆，笑道：「嘩，我未承受到第三代歌手，遲多幾年先諗下，哈哈。不過我見到佢哋咁sweet咁恩愛，最希望係自己老咗之後同老公都可以似佢哋。」目前千嬅要在長沙錄節目到七月，現在囝囝身在上海，老公則回到香港工作，千嬅謂最初上海疫情嚴重時也很緊張，不過當時有丁生及他的家人在，因為丁生是上海人，有很多家人可以照顧囝囝，並且照顧得非常好，所以現在已經非常放心。

千嬅直言參加《聲生不息》時感到非常緊張，幸得Sally傳授減壓大計，令自己在上台前懂得放鬆。（資料圖片）

說到加盟華納唱片，千嬅表示此事傾了幾個月就達成合作 ，她覺得自己還是專注做一個歌手最好，歌曲版權及行政上事情，由專業公司幫她處理可以減輕她很多工作量：「輾轉之後發覺，華納擁有我音樂人生有三分之二歌曲版權，咁我又有個心繼續做音樂出唱片啦，有佢哋專業團隊幫忙真係好緊要。」