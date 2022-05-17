乘風破浪3｜Twins合體或對決都備受期待　師姐容祖兒為好姊妹打氣

內地人氣音樂競賽節目《乘風破浪的姐姐》 的官方網站今日（17/5）公布第三季節目於5月20日首播，30位參賽姐姐陣容亦正式公開。眾多「姐姐」中，Twins合體加盟十分引人注目。在較早前的節目路透中，Twins的蔡卓妍（阿Sa）及鍾欣潼（阿嬌）同時現身就曾引起網友熱議，不少粉絲、網民直言十分期待兩位「姐姐」的合體演出，同時亦渴望看到二人分組對決相愛相殺的場面。

Twins究竟喺《乘風破浪3》有冇機會合體？

官方釋出名單後，Twins立即同時登上各大網上平台的熱搜榜，包括微博熱搜、新浪新聞娛樂熱榜、快手熱榜等。而阿嬌亦化身rapper於社交平台出post：「我是鍾欣潼，來乘風破浪的，來調整心態的⋯⋯」更自嘲：「順便減肥的，問我怎麼做到的，你看就知道了。」十分搞笑。阿Sa亦於社交平台分享對於這次參賽的感受，謂自己從小便喜歡唱歌，但永遠都唱得不夠：「仔細想想確實離開舞台好久啦，我也有些想念在舞台的感覺了～ 這一次，想讓大家重新聽到我的歌聲，那怕是前浪也可以乘風破浪。」

Twins參賽，身為節目「師姐」的容祖兒亦出post替二人打氣：「我親愛的SaSa嬌嬌也參加乘風破浪啦，作為『學姐』來為你們打call！加油加油！還記得去年參加節目時我經常打電話給你們，今年我的手機也24小時為你們開機哦！」認真好姊妹。

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