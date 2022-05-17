專訪｜木村心美因吉卜力主攻古典樂　盼疫情後訪港演奏兼欣賞美食

木村拓哉與工藤靜香的長女木村心美（Cocomi），去年以模特兒身份加入演藝圈，正當父母和妹妹木村光希（Kōki）專注在影視發展，Cocomi卻選擇以長笛演奏家身份進軍音樂界，並在4月底推出古典樂專輯《de l'amour》，名字來自於法語「愛的」，表現她對古典音樂的愛。

撰文：劉傳謙



與妹妹Kōki投身電影圈不同，Cocomi決定以長笛演奏家身份投身古典音樂界，並在4月底推出專輯《de l'amour》。（資料圖片）

因吉卜力動畫開啟古典音樂路

雖然木村拓哉與工藤靜香都是流行巨星，當中木村在偶像團體SMAP時期更推出過不少音樂作品，但Cocomi深受日本吉卜力動畫《夢幻街少女》（日文：耳をすませば）吸引，對古典音樂產生濃厚興趣，先在3歲開始學小提琴，途中曾跟隨妹妹一起學鋼琴，直至11歲才開始接觸長笛。她選擇以長笛演奏家身份發展，明白過程中需要付出大量時間和精神，但對古典樂的興趣已經足以推動她不斷練習：「我只係好想自己變得更好。吹長笛並唔係一件我需要完成嘅工作，只係一件我好想做嘅事。對我嚟講，我希望每日都有進步，能夠用音樂表達自己嘅諗法，已經係一股推動我不停練習嘅動力。」

Cocomi自小已經開始學小提琴，原來是深受《夢幻街少女》影響。（《夢幻街少女》截圖）

疫情下挑戰遙距錄音

過去演奏家錄製作品時，負責伴奏的音樂家都會在場，然而今次Cocomi的專輯，合作單位來自五湖四海，包括中國鋼琴家牛牛（張勝量），及台灣小提琴家陳銳。在疫情下錄製古典專輯，對Cocomi而言，除了要學習如何用長笛表達個人情感，今次更需要挑戰與其他樂手遙距錄音：「除咗4首同日本音樂家合作嘅歌曲可以喺日本完成外，其他作品都要隔空同其他音樂人合作。呢個過程確實係幾棘手，但係我都樂在其中。」

+ 3

盼疫情後訪港

展望疫情過後，Cocomi希望可以與在專輯內合作過的樂手同台演出，情況許可下更希望在日本以外的地方演出。那Cocomi有機會來香港嗎？雖然她未來過香港，但從妹妹口中，她對到訪香港充滿期盼：「我妹妹之前有去過香港，佢同我講香港嘅食物好好味，我都好想過嚟試下。多謝香港粉絲嘅支持，真係好希望疫情快啲過去，希望可以好快去到香港。」