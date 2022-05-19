鄭欣宜目擊演唱會海報巴士廣告　打卡兼蹲地爆喊：感覺好唔真實

即將下月紅館開個唱的鄭欣宜（Joyce），昨日現身九龍灣巴士車廠，與個唱海報巴士車身廣告打卡。雖然她早有心理準備，但沒料到見真身時如此震憾，她碌大眼睛原地發呆，然後雙手掩面眼泛淚光，更蹲在地上喊起來。數分鐘後心情平伏，抹去眼淚並慢慢走近巴士，她撫摸海報確認後，破涕為笑，說：「感覺好唔真實，好靚呀！」

將於6月10-12日，假紅館舉行一連三場的《Between Us 鄭欣宜演唱會2022》，門票昨日（18/5）公開發售，反應熱烈，火速售罄。而37輛有Joyce演唱會海報在車身的巴士本周二啟航，遊走香港街道四個星期，原定為門票開售宣傳造勢，結果第一天開賣就火速賣清，Joyce笑言由推銷變慶祝售罄。

Joyce笑言巴士廣告由推銷變慶祝售罄。

首次踏足巴士車廠的Joyce，最初以為只是眼前5輛巴士有她個唱海報，還很淡定，後來知道原來是37輛，而且已在街上遊走時，她再被驚喜。她說：「成個團隊用咗好多心機和時間，由諗演唱會個名到影海報，好多構思慢慢呈現出嚟，加埋公開發售有咁好成績，所有事情加埋，好感動！」又說：「我第一次參觀巴士廠，好開心今日穿搭非常配襯剛才要著嘅螢光衣，可能我潛意識記得個唱海報嘅背心有一片橙色，所以今日就揀咗件橙色衫，好襯呀！」

即使排舞搞到周身傷，但係Joyce承諾會更投入忘我綵排。

尚餘3個星期開騷，Joyce坦言排舞令她遍體瘀痕，笑說：「周身瘀晒，無乜掂到嘅位置都瘀，大髀、膝頭、手指，就連Hip位都瘀咗。可能太瘦，骨杉杉撞到都唔知，哈哈哈！我知大家反應咁好，咁支持我，所以更投入忘我綵排，喺台上做到最好，答謝買飛入場嘅Fans。」