專訪｜楊千嬅盼與新人合作邊試邊學：發現自己原來有好多嘢都唔識

楊千嬅兩年前迎接入行25周年，決定以《I． II ．III MY STORY》紀錄片報答歌迷支持，也藉著記下《MY BEAUTIFUL LIVE 世界巡迴演唱會》走過的足跡，分享作為歌手、演員、女兒、母親等不同身份的內心感受。紀錄片直到昨日（19/5）正式在個人YouTube頻道推出，她認為是合適時機兌現歌迷承諾，當中也因應網絡生態而刪改部份段落：「呢排氣氛好好，大家都一齊聽廣東歌。但係放上YouTube嘅片唔可以太長，所以要剪一個令人哋有耐性睇晒嘅長度先上載，太長真係搞唔掂。之前個版本成百幾分鐘，有心想研究嘅先會睇晒，但係有啲位人哋可能都唔想知，想skip，哈哈。」短短兩年，雖然對音樂的熱誠不變，但作為媽媽的千嬅開始希望把更多時間放在照顧家庭上。

撰文：劉傳謙



目前身處長沙的千嬅，今次透過視像形式接受訪問，分享對紀錄片正式面世的感受之餘，也談起近期參加《聲生不息》及加盟華納。

因愛兒成長有感觸

兩年過去，千嬅再看當時影片中的兒子Torres，除了驚嘆他長大的過程很快，也希望他透過紀錄片了解媽媽的演藝生涯，甚至知道自己曾經陪伴過媽媽一起工作。說到回憶，千嬅坦言有點感觸：「可能真係因為年紀開始大，我覺得回憶好重要，尤其係令自己快樂嘅回憶。小朋友係其中一個令自己好緊張嘅環節，可能因為我作為媽媽，覺得佢有份參與其中已經好感動。」紀錄片以千嬅一個人，到成家立室時一口三家相處分成3部份，她感恩一路走來遇到不少好作品，繼而得到不少歌迷。

首映過後兩年，千嬅也有再看一次紀錄片，驚歎兒子的成長過程很快。（楊千嬅《I · II · III MY STORY》私人紀錄映畫截圖）

認因拼搏忽略與家人相處

與其說是紀錄入行以來的高低，千嬅更希望影片是自己的生活日記。她在訪問中承認過去為事業拼搏之時忽略與父母相處的時間，因此舉行巡唱過程中能得到兩老陪伴，已經令他心滿意足。而母親在這段旅程中的一番話，更令千嬅相當感動：「我記得喺其中一站問媽媽每個禮拜都要係咁搭飛機，會唔會好攰，佢話『唔會呀，我好開心，終於可以同你一齊做嘢。』淨係講咗呢一句，我已經忍唔住係咁喊。」

千嬅感恩在《MY BEAUTIFUL LIVE 世界巡迴演唱會》期間，父母都能參與其中。（楊千嬅《I · II · III MY STORY》私人紀錄映畫截圖）

笑看年少時緋聞：完全冇又好似唔對路

說起家人，紀錄片中有一幕談到他們會為千嬅記下所有媒體報道，不論是好消息還是負面新聞都一一收藏，她在拍攝期間也仔細看這本記錄冊，覺得非常感動。談起過去會否介意媒體提起某些話題，千嬅想了一會後坦言對過往媒體各種報道都不介意：「就算係幾唔好嘅新聞，呢個都係好精彩嘅人生歷程。一個人唔會只有好嘅消息，要學習點樣消化唔好嘅事，令自己改進，同埋令自己嘅內心更強大，學識包容。咁多年來面對負面新聞，我淨係同自己講，就算有幾難過，首先要冷靜，其次要提醒自己唔可以變做一個想法負面嘅人，任何時候都要選擇善良。呢樣嘢係最辛苦、最艱難，但確實係最重要。」千嬅談起過往遇到一些從未發生，或者因誤會而起的負面新聞，又曾經傳過緋聞，年少時難免會為不實報道而煩惱，但現時會笑看一切報道，談起緋聞時更笑言：「原來我都得到過呢啲新聞，都有少少女性魅力。（笑）都叫做有一啲緋聞出現過，如果完全冇嘅話又好似唔係好對路，間唔中出現少少嘅話，我覺得都OK呀。」

千嬅直言人不可能只有正面新聞，關鍵在於如何消化負面新聞：冷靜、選擇善良。（楊千嬅《I · II · III MY STORY》私人紀錄映畫截圖）

將重心放在照顧家庭

紀錄片中千嬅談到自己在年少時對獎項有種執著，直至今天，她認為得到獎項肯定對歌手而言相當重要：「一路走來，有啲創作都未必係大眾喜歡，有時候會遇到一次又一次嘅否定，自己又要一次又一次咁重新建立，聽落好似有種挫敗，但係呢啲經歷會令你嘅創作力、技巧更加強，因為你有嗰種追求。重複著呢個過程，最想得到嘅當然係認同，而頒獎典禮就好直接咁畀大家感受到嗰種認同。」不過，相比獎項上的競爭，千嬅坦言照顧家庭才是當下最需要處理的事：「依家有咗家庭，家庭對我嚟講好重要，因為呢個係一輩子嘅責任。人大咗就會開始明白，現階段其實唔係純粹追求自己嘅目標，當爸爸媽媽開始年紀大，你要開始照顧屋企，變咗人生上不同事情嘅排列唔同咗，就會開始釐定人生重要嘅事情。」

千嬅坦言現時希望專注家庭，餘下時間再用來投入音樂創作。

加盟華納盼專注音樂創作

近日千嬅選擇加盟華納唱片，令不少樂迷感到驚喜。她稱在數個月前已經有這個想法，除了方便參與節目期間在歌曲版權上的處理，也希望自己擁有幕後團隊後能專注演出及創作上的工作：「依家嘅音樂宣傳唔係只有派台去電台、電視台，依家都會有好多平台，演出嘅時候都要處理版權問題。呢樣嘢我唔係咁認知，有需要搵一間專業嘅唱片公司處理會好啲。加上我覺得歌手最好都係專注唱歌同創作，所以製作上都係由自己嘅工作室處理，關於宣傳同發行就需要交畀專業嘅唱片公司團隊。確實係減輕負擔，畢竟依家最緊要嘅時間都投放喺家庭，有時間發下音樂夢已經好開心，其他一啲咁複雜嘅問題真係要搵專業嘅人幫忙。」

楊千嬅指現時音樂製作是自家工作室負責，華納音樂也會在A&R企劃製作上提供很多建議及資源上的幫忙。

有留意張天賦：有好多歌都好好聽

在照顧家庭和出席不同節目演出時，千嬅也有留意近年推出的作品。她直言現時歌手創作比過往更有彈性：「以前唱片公司可能因應市場，只會有幾款音樂，例如芭樂、情歌；但係依家已經有好多唔同嘅選擇，有年輕嘅組合、唱作人，例如我哋公司咪有張天賦（MC）囉，有好多歌都好好聽。」即使出道27年，千嬅依然有製作新歌的動力，她坦言希望過程中邊試邊學：「呢一兩年發現自己原來有好多嘢都唔識，或者冇試過做。呢一點畀咗我好大動力，原來仲有好多可能性同發展空間，好想趁我仲有熱誠、能力嘅時候嘗試。我開始發現自己喺幕後上唔係太了解，原來係可以咁做，做出嚟係咁有滿足感，呢一點係驅使我想同更多音樂人、組合，甚至新嘅歌手合作。」

千嬅有留意MC新歌：「有好多歌都好好聽。」（陳順禎攝）

盼透過新合作增長幕後知識

突然令自己有這種領悟，千嬅舉起在《聲生不息》中，與單依純、周筆暢合唱《高山低谷》的表演，驚歎三人合唱也可以有意想不到的變化和編排：「原來我可以將一啲感受立體化，或者化為一種概念，之後再將3個人放喺同一首歌。尤其《高山低谷》，幕後團隊同我哋磨合嘅時候畀到我好大新鮮感，原來三部聲係可以咁設計，不論係周筆暢定單依純，大家嘅成長背景都唔一樣，但佢哋都好鍾意呢首歌，於是將大家對呢首歌不同理解變成三部聲嘅合唱。以前冇諗過可以咁做，可能合唱就一定係分段，但係今次好有意思地鋪排，同一首歌可以有唔同嘅創作、編曲。」

千嬅喜歡《高山低谷》的歌詞，加上是指定歌曲，她二話不說就選唱。而與單依純和周筆暢的三人合唱，不論在編曲和鋪排上都令千嬅大開眼界。

掛念演唱會舞台

原定兩年前舉行的《MY GRATITUDE 25 楊千嬅演唱會》因疫情取消，雖然在《聲生不息》錄影中都有觀眾，但她坦言與舉辦演唱會的感覺不一樣：「演唱會係一個歌手，無論你唱咗幾多年，開過幾多場騷都好，都會係一個夢想。唔同嘅人生階段上到呢個舞台，你會有唔同嘅嘢想表達。我希望有機會可以再踏上呢個舞台。」千嬅更透露新歌已經準備好派台，敬請歌迷密切期待。