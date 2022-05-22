聲生不息｜林曉峰唱《金枝玉葉》插曲　最記得張國榮打籮柚訓話

無綫（TVB）與內地芒果TV合辦的歌唱節目《聲生不息》在今日（22/5）來到第5集，繼續以「港樂與我的『一生所愛』」為主題。今集將進入比賽下半場，各隊派出4位歌手進行獨唱比拼，其中李克勤隊分別選擇了兩首張國榮的代表作，包括馬賽克樂隊所唱的《夢裏藍天》，及林曉峰（阿Lo）所唱的《今生今世》。阿Lo之所以選擇《今生今世》，原來是憶起過去他和哥哥曾經在電影上的合作。



阿Lo今次決定唱《今生今世》向張國榮致敬。（《聲生不息》截圖）

阿Lo與哥哥拍《金枝玉葉》結緣

阿Lo第一部拍攝的電影是1994年，張國榮有份主演的《金枝玉葉》，而《今生今世》是哥哥所唱的電影插曲。他在編曲會上道出希望演繹這首歌的原因：「我們拍的時候，張國榮先生是坐在我前面。我們休息的時候，他就突然之間坐在鋼琴前面演這場戲。我坐在旁邊，雞皮疙瘩，因為他當時其實已經告別樂壇，我就說『Leslie，你會不會再發片？』他回答說『現在還不好說。』」他特別記得有一幕模擬看到警車經過，但拍了3次都要NG，結果被哥哥「打籮柚」訓話：「佢同我講『記熟啲對白吖嘛！你可以玩，但係做演員要做嘢、要投入啲。我哋專業㗎嘛，唔好衰畀人睇。』」

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向哥哥致敬獲阿Lam盛讚

用完廣東話回憶往事後，阿Lo又用普通話講出心底話：「我第一次看到一個很專業的人怎麼對待自己的職業，這個前輩也教我怎麼去尊重自己的工作。」當阿Lo唱到最後，他再看著哥哥的肖像，這個感人的場面令在場觀眾都瞬間淚崩。阿Lo坦言唱這首歌時一直想著與哥哥拍電影的畫面，希望在場的作曲人許願會感到滿意。事後林子祥大讚阿Lo唱出真摯：「個個都話佢唔係歌星，佢呢首歌擺咗好多感情，真係唱到入心入肺。」雖然最後不敵葉蒨文（Sally）的《憑著愛》，但他的表現也得到在場觀眾欣賞，入圍「最佳獨唱金曲」，令他大吃一驚。

阿Lo今集嘅表現成功打動觀眾！（《聲生不息》截圖）

陳淑芬現身節目憶往事淚崩

《今生今世》作曲人兼《聲生》高級音樂顧問許願則坦言《今生今世》確實打動了哥哥：「他那時候說不唱歌了，聽了《今生今世》，他就開始動搖。」與哥哥合作無間的經理人陳淑芬亦有現身節目，談起與哥哥的相處點滴，她邊喊邊說：「佢係我好好嘅朋友，好似我細佬咁。點解個個都咁掛住佢，個個都咁錫佢，係因為每個人同佢之間都好似有個私人嘅故事。例如拍電影嘅時候，Leslie喺好多方面都好細心，會記得所有人嘅生日，尤其小工（如茶水場務）。又例如當時訪問咗一位阿姐，套戲拍完，佢突然間聽到張國榮打電話畀佢，約佢出去食飯。佢覺得好感動，張國榮喎，都會記得打電話畀佢。」為了與觀眾一起紀念這位這麼有愛的已故樂壇巨星，節目組專誠找來《今生今世》珍貴原聲帶，配以阿Lo真情獻唱《今生今世》，畫面感人。