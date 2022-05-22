聲生不息｜葉蒨文深情獻唱《憑著愛》獻亡母　戴遺物戒指日思夜想

TVB與芒果TV聯手打造的音樂綜藝節目《聲生不息》逢周日中午在芒果TV播映，而香港觀眾就可以在同日晚上8點半翡翠台收看。來到第五集，繼續延續「港樂與我的『一生所愛』」的主題，並展開獨唱對決。

葉蒨文與林曉峰對決。

林子祥與葉蒨文非常恩愛。

有留意節目的觀眾，必會發現每次阿Lam出場，後台的莎莉必然如小Fans般跟著和唱，之後又會向老公大送飛吻，非常恩愛。這集莎莉深情獻唱《憑著愛》送給「一生所愛」亡母，保持一貫演唱實力及感染力的同時，竟遭克勤發現混入了阿Lam特有的「搖滾式拉音」Tone，並忍不住向阿Lam大打眼色，而阿Lam得戚地給予克勤的回應亦相當抵死：「佢唔會認架！唔止中間，後面嗰啲都係。」克勤事後謂：「個化學作用好正，我戥佢哋Sweet。」莎莉則直認不諱偷老公師：「我偷佢個版本唱呀，因為我太鍾意呢個版本喇。」

林子祥與葉蒨文經常在節目中放閃。（節目畫面）

葉蒨文深情獻唱《憑著愛》。

葉蒨文深情獻唱《憑著愛》。

莎莉獻唱《憑著愛》背後其實大有洋蔥，去年十二月失去母親的她，在節目中大晒與亡母的Happy Moments珍貴片段，笑言母親離世前曾俏皮地以「我更愛你」回應她的愛。莎莉坦言至今仍未能消化母親的離世，但有隨身帶著與亡母相關的物件，作為「溝通」及「思念」的橋樑，莎莉強忍淚水謂：「我不敢想她，變成我沒有辦法好好的紀念她。所以我把她照片及戒指一直都戴著，我想成戒指是你（媽）的眼睛，那麼我去哪裏，你都可以一起跟我看東西。」