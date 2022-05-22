聲生不息｜楊千嬅掛住囝囝即隔空通話　綵排唱《Baby Song》爆喊

無綫（TVB）與內地芒果TV合辦的歌唱節目《聲生不息》在今日（22/5）來到第5集，繼續以「港樂與我的『一生所愛』」為主題。今集將進入比賽下半場，各隊派出4位歌手進行獨唱比拼。千嬅在比賽前決定把握休息時間先與囝囝Torres視像對話，為錄影節目，兩母子已經有兩個月沒見面，千嬅在看到Torres後即說：「Torres I love you，我好掛住你呀！」

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談起兒子，千嬅坦言：「小孩子的出生就是會讓自己重新出發。的確我生了孩子以後，孩子的確教懂自己好多東西。」只是短短兩句話，千嬅已經快要忍不住淚水。她覺得孩子的力量比她想象大，因為有了他，所以令自己生存有希望。節目中也播放千嬅過去受訪時有感而發的一番話：「現在我不只是照顧他的健康，而是我自己都要開始養生。因為我生他的時候年紀不算小，我很想跟他走遠一點的路。」

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說回比賽，今次是千嬅第二次與李健交手，上次唱《無條件》落敗的她，今次被節目組推薦翻唱Eason另一首作品《Baby Song》，她希望營造一種很平靜的感覺，只需要一支結他伴奏，把每一句要跟孩子說的話講出來。另外，今次的舞台設計營造出一個無盡星空的水舞台，利用燈光反射及倒影，千嬅以赤腳演繹配合效果，舞台上還有兩個楊千嬅出現。這首歌以家長與兒子對話為背景，作為爸爸媽媽的歌手都會覺得非常感動，千嬅更在綵排期間已經忍不住淚水，而她的演繹更令炎明熹聽得雞皮疙瘩。雖然面對李健精心改編的《深愛著你》，千嬅再度挑戰失敗，但隊伍不但贏得下半場勝利，更順利成為第二次競演的獲勝隊伍。