聲夢傳奇2｜陳晉軒曾獲蕭敬騰轉發翻唱歌　金仔夾開Band經驗豐富

主題為「我超越我」的《聲夢傳奇2》即將於6月11日播出，為了讓觀眾於節目開播前對各學員有更深入認識及了解，大會一連數星期陸續公開23位學員個人履歷及資料，今輪主角繼續為男學員，分別有29歲的金永衡（金仔）、27歲的陳晉軒（Jason）、25歲的彭家賢（Zayden），以及21歲的陳昊廷（Timothy）。

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本輪介紹的四名男學員，暫以金仔最受關注，除了因為他是最年長參賽者、有「Double Uncle」搞笑封號外，亦與他是中韓混血兒、兼擁有可愛樣貌有關。本身坐擁5級小提琴資歷的金仔，另外還自學了結他、鋼琴及Ukulele。雖然金仔的個人IG頗為低調，但其隸屬的本地樂隊Billie&Monster IG卻薄有名氣，連歌手許廷鏗亦有關注及追蹤，似乎具有一定實力。金仔在該IG先後上載多首自彈自唱Cover Song，當中《Sunday Morning》及《Lemon Tree》更是相當動聽，不但聲線獨特有感染力，且彈起自學的結他及Ukulele亦有板有眼。

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另一擁有雄厚實力的則為Jason，之前一直沒有備受太大關注的他，IG追蹤人數已累積至逾3,600名。分別在香港及英國學了唱歌七年的Jason，在英國讀書時參加了 “UK Teenstar Singing Competition 2014”，並代表蘇格蘭參加全國大賽；此外還參加了「2018年沙田區超新聲歌唱比賽」及「2018年18區歌唱比賽」，分別獲得冠軍及第三名。除了唱歌比賽戰績彪炳，Jason在IG上載的Cover Song先後有《不完美的我》、 、《安靜》、《追》、《我們都是這樣長大的》及《矛盾一生》等，其中《不完美的我》更獲本尊蕭敬騰轉發，足證其演唱實力。另外喜歡彈鋼琴、剪接及製作的Jason，去年推出處男作曲作品《缺頁的日記》，為因疫情而分隔兩地的情侶打氣，暫時累積點擊數量為五千多，以素人來說，成績算是不俗。

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至於Zayden由於擁有長達4年街頭Busking經驗，演唱實力不容忽視，並累積了一定的支持者。有「Busking神」之稱的Zayden，拿手歌曲包括：《哀的美敦書》、《騷靈情歌》、《笑忘書》、《命硬》、《我們都不是無辜的》、《想你的夜》、《葡萄成熟時》及《陀飛輪》等，至今IG支持者已超越4,500人。除了實戰經驗，Zayden唱歌根基亦不錯，曾於英皇娛樂演藝學院學習唱歌，並擁有英皇演藝學院畢業證書。

最後一名要介紹的男學員Timothy，由於IG及網上均不見有其演出片段，暫時實力成謎；Timothy曾學過彈鋼琴、拉小提琴及吹色士風，對音樂有一定興趣，並曾於《聲夢傳奇2》初選中初試啼聲獻唱《留低鎖匙》，雖然表現有點不穩定，但整體感染力還算可以，隨時有機會跑出。