金曲頒獎禮｜七月移師電視城舉行　陳凱詠洪嘉豪入圍最佳進步獎

今天（23/5）香港電台與無綫電視）TVB聯合公布，《香港金曲頒獎典禮2021/2022》定於本年7月24日（星期日）晚上8時30分假將軍澳電視廣播城1號錄影廠隆重舉行。同時，大會宣布已邀請著名音樂人趙增熹先生為《香港金曲》創作新一章頒獎禮主題音樂；而全新打造的《香港金曲》獎座亦相繼誕生。新鑄的獎座以立體中文字「金」為創作主體，融合音樂無國界的圓球音符，主柱體刻著《香港金曲》四字，帶出一份簇新尊崇的感覺。頒獎典禮當晚，港台及TVB將分別透過電台、電視和互聯網全程直播盛況，讓廣大樂迷在香港回歸25周年的慶祝月裡，一同見證本地樂壇最亮麗的年度成績表誕生，支持具香港特色的音樂文化繼續廣泛傳揚。

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「領導樂壇 凝聚音樂力量 締造香港金曲新一頁」

《香港金曲頒獎典禮2021/2022》於7月24日晚上將頒發13組音樂獎項，包括結合公眾投票、專業評判評分及民意調查數據選出的「香港金曲金曲獎」、「香港金曲新人獎」、「香港金曲華語歌曲獎」、「香港金曲男歌手獎」、「香港金曲女歌手獎」、「香港金曲樂隊獎」、「香港金曲最佳合唱歌曲獎」、「香港金曲最佳劇集歌曲獎」、「香港金曲全球華人至尊金曲獎」，以及由專業界別評審選出的「香港金曲CASH創作歌手獎」、「香港金曲最佳中文唱片獎」、「香港金曲年度最佳進步獎」及「香港金曲榮譽大獎」。

《香港金曲頒獎典禮2021/2022》原定在4月3日於九展Star Hall舉行。（資料圖片）

入圍候選「最佳進步獎」名單出爐

大會今日同時公布「香港金曲年度最佳進步獎」候選名單，包括（排名不分先後）：衛詩、葉巧琳、黃淑蔓、洪嘉豪、陳凱詠、施匡翹、石詠莉、安俊豪、龔柯允及樂隊One Promise。據新聞稿指，此獎項由大會選舉會委員，根據歌手在選舉期內（2020年11月14日至2022年1月29日）的整體表現，包括各大傳媒的上榜歌曲成績、唱片銷量、演唱會成績等，組成候選名單，再由專業評判團評分選出得獎者，結果將於頒獎禮當晚揭曉及頒發。不過，過往一年成績大有進步，而且表現出色的MIRROR、林家謙、Tyson Yoshi等音樂單位則無緣角逐獎項，尤其來自ViuTV的MIRROR，雖然大會有邀請他們出席年初舉行的記招，但12子最後因工作而未能出席，他們最後在7月會否現身頒獎禮現場，甚至有獎項上的收穫，依然是未知數。