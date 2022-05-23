樂壇核數師｜商台DJ梁子改名闖樂壇　成績平平已經吸引張敬軒追蹤

本地樂壇在上世紀80年代不乏身兼DJ（唱片騎師）的歌手，近年較為人熟悉的包括商台的林海峰、艾粒，及新城的葉文輝（啤梨）等。最近有一位新晉唱作人，以容易令人放鬆的音樂風格俘虜不少年輕樂迷的心，甚至吸引一眾天王、天后留意。在直播室內，他是商台DJ梁子（梁子健）；但在舞台上，他就改以before the night ends名義示人。



或許大家以為before the night ends是一隊樂隊名稱，卻沒想到原來這是一支由903 DJ梁子組成的一人樂隊。（叱咤903 在晴朗的一天出發 Facebook圖片）

為音樂夢放棄銀行正職

before the night ends看似是樂隊名字，但梁子決定以這個名字展開音樂計劃，代表屬於自己的私人時間。在未正式出道前，他先以鼓手為發展方向，自學打鼓已有約13年，為追求音樂夢更決定放棄本來在銀行的全職工作，改於商台任職。直至2021年，他決定以《你是一片雲》加入樂壇，令他有機會以歌手身份參與叱咤頒獎禮。最近除了個人作品，也開始為其他歌手創作。例如過去曾以大西洋戰隊名義參與由馮穎琪及周耀輝發起的社企計劃「一個人一首歌」，為盧巧音《日落派對》編曲。上年則與同樣在商台開咪的前輩林海峰合作，包辦《返鄕下耕田啦你》的曲、編、監三個角色。

before the night ends是上年的樂壇新人，作品由自己親自作曲、編曲、監製，至今4首單曲封套都由本地插畫家Giyan創作。（網上圖片）

連張敬軒、謝安琪都有追蹤

雖然before the night ends的成績不及商台兩大前輩林海峰和艾粒，過往4首作品在推介榜都只於中段位置，但不論是飄飄然地談浪漫的《輕不著地》，還是疫情下而起的新歌《生命中的美好再會》，曲風都保持一貫chill到底的輕鬆感覺，新歌甚至一度位列第9，創下自己個人最佳成績。難怪吸引張敬軒、謝安琪、Jer（柳應廷）、陳凱詠、Winka（陳泳伽）、黃妍等歌手追蹤。若然讀者想在晚上聽著一些音樂，在入睡前放鬆自己，不妨嘗試細味before the night ends的音樂。

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