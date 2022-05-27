張敬軒演唱會︱與鄧麗欣合唱《十分愛》　軒仔重提前度方力申互窒

張敬軒的紅館騷《The Next 20 Hins演唱會》連日來每場次均請來兩組嘉賓，5月26日晚除了新晉女子組合COLLAR，更有相識15年的鄧麗欣（Stephy）！二人合唱《十分愛》兼在台上互窒，軒仔更大膽重提當年Stephy與方力申的一段情。

張敬軒第23場演唱會，邀請鄧麗欣擔任嘉賓。（影片截圖）

軒仔與Stephy在十五年前因為拍攝電影《十分愛》相識，軒仔笑稱一直不敢重溫：「電影上映多年至今都唔敢睇，又乾、又瘦，好似冇運行咁，但由於今晚的表演，在後台化妝時重溫片段，我忍受不到兩分鐘就熄咗。」Stephy亦坦言：「我重溫片段都覺得自己演技麻麻哋，記得當日拍呢幕已經是係凌晨四點，本來在房瞓咗嘅我俾導演叫醒埋位。好記得望住你彈琴，明明一個靚仔、有才華的背影，但我卻呆滯地望住你。」

張敬軒抖膽在鄧麗欣面前提起方力申。（影片截圖）

軒仔在此時突然抽水重提當年Stephy與方力申的一段情：「你當時望慣另一個靚仔吖嘛，哎吔，年紀大開始亂講嘢。」Stephy相當大方為軒仔笠高帽：「覺得劇情都唔係太好，戲入面你有才華又靚仔，點解戲入面唔係揀你而係揀阿力（方力申飾）呢。劇情唔係好得。」呢一刻軒公又忍唔住爆金句，「戲外十幾年後，你揀番我咪得囉！」觀眾即時大笑歡呼拍掌。

鄧麗欣感謝張敬軒邀請，喚起她另一身份，除了是演員亦是個歌手。（IG：@Stboo）