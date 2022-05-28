張敬軒演唱會｜陳蕾貼心送安全咪套　許靖韻率觀眾高呼「除衫」

張敬軒《THE NEXT 20》演唱會來到倒數第3晚，這夜他先請來同鄉陳蕾一起載歌載舞，兩人合唱《詩郵寄》。軒仔介紹陳蕾出場時，也談起二人都同樣來自廣州：「佢同我來自同一個城市。亦係唱作人，每一次喺工作場合見面，都覺得佢好冷艷，好cool，好有距離感，點解呢個新人成日口黑面黑......哈哈。」

陳蕾與軒仔合唱《詩郵寄》。

陳蕾合唱後即說：「我有好多感受想話你知，我中學喺廣州睇過你好多演出，當時你剛出道，廣州出個歌手叫張敬軒，我哋周圍介紹畀身邊同學知，大家覺得好驕傲好光榮。今日好開心有機會，你邀請我來做嘉賓。多謝你。」聽到軒仔說自己很有距離感，她續指：「我唔係有距離感㗎，為咗證明我其實好貼地，又隨和，我準備咗一份禮物畀你，我係安排得比較後面嘅嘉賓啦， 送禮畀你好大壓力。我諗過想從早餐呢方面出發，送鹹菜配白粥都幾好食。」軒仔忍不住插話：「 難道我還未夠鹹？可以再鹹少少？」引得觀眾哈哈大笑。陳蕾解釋：「但係我啲同事話，早餐呀、食物呀咁好多人送啦，我最近學針織，不如就親手織啲嘢送畀你啦。我其實唔係好熟你個Size，不過我估有一個Size我可能比較清楚......我已經袋住係身......我織咗個咁嘅嘢......」隨即由口袋中抽了一條「條」狀物體出來，軒仔及觀眾一見，已經笑到反肚：「喂，你呢個咩來先？咁形狀？哈哈哈。離遠望佢，我估都差唔多size，哈哈哈。中間仲有個心形，可以笠係邊呢請問？你知「冷」嘢都刮，哈哈哈。」一連串妙語連珠爆發，觀眾全部笑到碌地兼拍爛手掌，狂笑狂起哄，陳蕾隨即解畫：「其實係笠係個咪到。」

陳蕾手織一個咪套給軒仔，雖然在送禮過程中大放笑彈，但軒仔也說這是目前為止最有心思的禮物。

當觀眾笑聲已經震烈紅館時，她繼續爆下去，拿著「套」問軒仔，「你要唔要我幫你笠？」接著就親手幫軒仔戴套，笑言：「哎吖真係啱啱好！」軒仔即說：「我其實有啲怕，你知啦唔係人人用Samsung電話，我驚有人離遠影，影出來有色差，見我揸住條肉色嘢影相就唔好，大家記得呢件嘢係粉紅色㗎！哈哈！好爆呀你呢份禮物！」禮物爆，送禮同收禮的兩人，一樣愈玩愈爆 ，陳蕾忽然指著咪套，時而說著有貓毛黏在套上，轉個頭又說起咪套尺寸稍短，而軒仔也不甘示弱地笑言：「低估好過高估呀！呢啲叫做 expectation management！多謝你先，好溫暖，呢份係人生收過最有心思禮物！在坐女士學嘢啦，如果你要送禮畀你鐘意你嘅另一半，個另一半又鐘意唱歌......」連番笑彈過後，陳蕾感性地說起自己與軒仔都選擇來到香港作為音樂基地，感受到歌迷一直以來的支持：「今日能夠企喺呢個舞台同我嘅同鄉相遇，一齊合唱，我只能夠用十隻字總結：《相信一切是最好的安排》。」

陳蕾以十個字總結擔任軒仔演唱會嘉賓的感受：相信一切是最好的安排。

安歌部份，昨晚軒仔再請來了小師妹許靖韻（Angela），二人一起合唱《別為我好》。Angela出道之初有個花名叫「小背心」，所以昨晚她亦帶了一件小背心上台送給師兄，並與全場觀眾一起歡呼大叫軒仔即場換上給大家看看：「因為你之前送過件三點式畀我，提醒我做人做事要記得三點，同事又話你操得好fit，但冇乜點露 ，所以我諗住送件小背心畀你。」全場觀眾更幫Angela一起大叫：「除衫！除衫！除衫！」軒仔笑說：「你唔係諗住叫我即刻著呀嘛？你哋未見過麻甩佬著背心咩？」接著作狀除衫，搞到全場非常興奮，但到最後還是走數，笑稱：「嘩，要睇我即場換衫，張飛就要一千六百八啦！哈哈......應承你，下次見你著畀你睇！」