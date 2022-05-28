陳明憙獲梁詠琪幫忙遊說陳少琪圓歌手夢：係Gigi講完他才心軟！

2016年以「陳少琪女兒」之名殺入樂壇兼勇奪新人獎的陳明憙（Jocelyn），兩年前因疫情滯留加拿大期間考獲音頻治療證書。成為音頻治療師之後，她先後將所學融入流行音樂，最近也推出音頻治療第三部曲《多謝恐懼》。

陳明憙接受商台《星光背後》訪問。

她接受商台節目《星光背後》專訪，陳明憙說起爸爸是著名填詞人，媽媽是前名DJ黃靄君，自細就受流行音樂氛圍影響成長。她指讀書時期父母鼓勵她學琴及夾band，中學亦能於唱片公司或錄音室當暑期工，只是當唸大學二年級坦白向父母表示想入行當歌手時，爸爸陳少琪卻強烈反對，父女之間更因此爆發過長時間冷戰，Jocelyn說：「爸爸只是一句：『你都唔夠好！這行很辛苦的！』那時我仍在美國唸大學，很不甘，父女之間冷戰至互相cut電話，是維持了一年幾至兩年。會不開心及奇怪，爸爸一直很放手讓我成長，但一講到專長音樂就變了另一個人。」

陳明憙自小就跟着爸爸陳少琪去錄音室、綵排室等，從而認識一班歌手。當時爸爸鼓勵Jocelyn發展音樂興趣，卻反對她入行做歌手，兩父女因此一度陷入冷戰。（資料圖片）

最後，Jocelyn出動爸爸工作拍檔兼好友梁詠琪（Gigi）幫手遊說，她才能有機會入行：「最後是Gigi一起幫口！我是喊晒，而Gigi話：『點都畀佢試吓！仲咁後生，試了才不會後悔！』係Gigi講完他才心軟！」節目中，陳明憙還感激梁詠琪於2016年復出巡迴個唱中找她當嘉賓，讓她首次踏台板給觀眾認識：「那次很感恩Gigi找我，第一次就有機會在內地面對大世界，最初是好驚，亦令我立即成長。」

Gigi已經與少琪共事多年，而Jocelyn能如願入行，當中Gigi也幫了不少忙。（《詠琪心友會》節目截圖）

陳明憙指父母現因工作移居內地，出道六年來她一直在香港獨立生活，而未成為音樂治療師前，她坦言父母於經濟上一直對她有支持：「頭幾年當然有（經濟）支持我，特別香港交租這麼難！都要多謝父母，沒有這份支持讓我有穩定的居所，我在香港不會這麼易。當然會不好意思，所以之後考音頻治療師也有這考量，讓我有副業有穩定的收入。」

成為音頻治療師，除了令Jocelyn在音樂創作上增添另類元素，更可以為她帶來穩定收入。

今年踏入30歲的Jocelyn，被問到有一個拍拖多年的大自然攝影師男友，父母會否關心其人生大事時，她說：「父母無催婚，都見過他，他們像鍾意我男朋友多於我，又會常讚他乖。男友也很支持我的音樂，他送給我的其中一份生日禮物，就是那音頻治療課程，我也很多謝他！間接令我成為音頻治療師。我當然羨慕像父母般的細水長流婚姻，但我們都有共識，現在都以工作為先，給與對方很大的自由及空間。他是個大自然攝影師，會經常周圍飛，變了我們是Long D關係，有時數個月會經常見面，有時會長時間見不到對方而專注工作。」至於是否認定對方就是終生伴侶，陳明憙含羞笑說：「都OK的。」