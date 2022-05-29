張敬軒演唱會｜周國賢重返紅館送鮑魚　與RubberBand合唱掀高潮

張敬軒《THE NEXT 20》演唱會，昨夜（28/5）來到第15晚，也是倒數第二場。軒仔介紹第一位來賓：「我喺香港第一個屋企，得兩條友仔會上嚟我屋企夾歌，一個係曾經嚟過嘅藍奕邦，另一位就係以下呢位朋友。」舞台升出嘉賓周國賢與他合唱《目黑》，觀眾歡呼聲震憾整個紅館，連軒仔都話：「大聲到完全聽唔到音樂呀。」

周國賢相隔10年重返紅館舞台，昨晚擔任張敬軒演唱會嘉賓。

這次是周國賢相隔10年重返紅館舞台，當時他參與黃偉文作品展《Concert YY》同樣是演唱這首歌。昨晚他親自用手畫了一個大桶，裏面裝滿罐頭鮑魚：「我家族做海味，我屋企嘅鑽石牌鮑魚。我幫你開包？哈哈。」周國賢即時拆開包裝，軒仔即拿出一罐鮑魚，笑道：「鑽石牌鮑魚......海之一番......呢個植入廣告真係好抵呀。哈哈。好浪漫，多謝你。我哋嘅友誼就像鮑魚，歷久常新真空包裝！」隨後周國賢再唱《14天》，又多謝軒仔四年前一夕話，讓他開竅：「張敬軒先生令我學識，愈係難愈要縱容簡單面對，好大得著。」

安歌部份，軒仔請來樂隊RubberBand做嘉賓，在《未來見》時全場觀眾更一齊大合唱副歌，氣氛相當好。主音6號拿來2014年的EP《Frank?》送給軒仔，原來這張專輯在軒仔邀請下，RubberBand決定前往廣州一個錄音室灌錄，充滿該段時期的回憶。RubberBand 又獨唱《Ciao》，令觀眾開心到飛起，最後軒仔更安歌了五次，足足唱到十二點半才散場。