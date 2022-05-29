聲生不息｜林子祥夫妻對唱《敢愛敢做》 葉蒨文挑機嗌到「斷氣」

TVB與芒果TV聯手打造的音樂綜藝節目《聲生不息》逢周日中午在芒果TV播映，而香港觀眾就可以在同日晚上8點半翡翠台收看。進入第三輪競演，主題為「港樂與我的『城市人生』上半場」，克勤及千嬅隊將自行組成一男一女組合進行對戰，而林子祥就跟太太葉蒨文驚喜對唱《敢愛敢做》，掀起本集高潮！

林子祥夫妻對唱《敢愛敢做》。

林子祥夫妻對唱《敢愛敢做》。

前輩級人馬林子祥（阿Lam），他與太太葉蒨文（莎莉）在《聲生》舞台首度同台合唱，並選唱了阿Lam的經典歌曲《敢愛敢做》。向來恩愛的二人，臨出場前大耍花槍較勁這次合作誰人作出遷就較多；先是阿Lam說：「首歌原裝Key已經好高，今次同佢唱仲升半度添。男同女嘅Key爭好遠，佢唱得舒服，代表我唱得唔舒服。」莎莉聞言即反擊：「今次我係就你個Key喎。」阿Lam聞言再抵死回應：「（平時）多數都係我就你架。」

阿Lam同莎莉真係默契十足。

阿Lam同莎莉真係默契十足。

好Sweet！

雖然出場前不忘鬥嘴，但二人獻唱期間其實相當恩愛，阿Lam更一度攬著莎莉邊搖邊唱，莎莉唱畢後又撲向老公作「斷氣狀」撒嬌，認真甜到漏。莎莉事後透露曾因歌曲「太高音」弄致失眠：「我前幾天都睡得不好，四點半就起來，因為我很緊張，一起來就想高音上不去了。」阿Lam則搞笑問道：「可以回去睡覺了嗎？」逗得莎莉合不攏嘴。