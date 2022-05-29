聲生不息｜曾比特與李玟連環升Key鬥飆高音　成第三輪競演焦點

TVB與芒果TV聯手打造的音樂綜藝節目《聲生不息》逢周日中午在芒果TV播映，而香港觀眾就可以在同日晚上8點半翡翠台收看。進入第三輪競演，主題為「港樂與我的『城市人生』上半場」，克勤及千嬅隊將自行組成一男一女組合進行對戰，演出陣容及自選合作演唱歌曲如下：林曉峰、劉惜君《現代愛情故事》、炎明熹、魔動閃霸《我鍾意》、毛不易、單依純《分分鐘需要你》、林子祥、葉蒨文《敢愛敢恨》、馬賽克樂隊、安崎《Cha Cha Cha》、李克勤、周筆暢《紅綠燈》、李健、楊千嬅《風起似水流年》（《風再起時》＋《似水流年》）、李玟、曾比特《Monica》。

李玟與曾比特對唱《Monica》。（節目畫面）

哥哥張國榮主場的《Monica》改變了當年香港樂壇的流行曲走向。（節目畫面）

是集氣氛可能是播映以來最高漲一集，之前已憑《初戀》及《夢中人》證明操控舞台實力的曾比彼（Mike），這次夥拍同為氣氛高手的李玟（Coco）合唱張國榮經典歌曲《Monica》，未開聲已讓人相當期待。為向經典熱舞歌曲致以最崇高敬意，Mike與Coco除了加入爵士樂元素，更大玩「連環升Key」遊戲鬥飆高音，加上百老匯式的舞蹈編排、兼二人默契十足的投入獻唱，將台下及台後氣氛推向極致。

Coco與Mike兩人鬥飆高音。（節目畫面）

Coco與Mike兩人鬥飆高音。（節目畫面）

後台歌手們聽畢後均心悅神服，高呼二人「太猛了」，周筆暢與李克勤更感嘆歌曲的變化度，筆筆謂：「這個段落比《我要你的愛》還多」、克勤則謂：「嘩！佢變咗幾多次呀？開頭係Jazz，起碼變咗三次…四次都有呀！」更封Mike及Coco為「最佳進攻球員」。

《Monica》填詞人黎彼得受訪時透露，當時佢明明想寫一首關於失戀嘅歌。點知黎小田先生就作咗首快歌畀佢，佢話自己都估唔到呢個咁嶄新嘅嘗試竟然會咁受歡迎。