聲生不息｜李克勤周筆暢合唱《紅綠燈》　獲封「教科書」級別示範

無綫（TVB）與內地芒果TV聯手製作的音樂節目《聲生不息》，第6集在今日（29/5）中午12時已經率先於芒果TV上架，香港觀眾則可在晚上8時半於翡翠台收看香港版。進入第三輪競演，主題為港樂與我的「城市人生」，李克勤今次則與周筆暢（筆筆）合作，將鄭融的《紅綠燈》搬到舞台上。



筆筆認為《最佳損友》的分詞方式與自己負責《高山低谷》分詞的風格相若，覺得與克勤合作可以刷出不少火花。（《聲生不息》截圖）

聽到今次將合唱這首鄭融的代表作，周筆暢直言紅綠燈剛好代表香港的城市面貌，與今次競演主題非常貼切：「提起紅綠燈，它肯定是一個城市的標誌。在等紅綠燈的時候，其實你身邊也是有各樣的行人，可能有牽著手的情侶，也可能有送外賣的外賣員，也可能有非常焦慮的上班族。就算不知道前方的結果到底是甚麼，但我還是想要擁有那個往前衝的勁。」克勤希望今次首度與筆筆合作，能帶來一首大家會覺得好聽的作品，他在微博分享歌曲時也寫著：「希望在人生路上遇到紅燈的你們，不妨先停下來聽聽歌，當綠燈亮起再堅定地踏向前進的方向。」

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這次表演沒有令在場期待已久的觀眾失望，二人的靚聲演繹配以現場華麗的投射畫面，極盡觀感及視聽之娛，後台的歌手聽完二人獻唱後均深受感染，林曉峰更直指是「教科書」級別示範。