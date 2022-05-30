張敬軒演唱會｜破天荒三位嘉賓 Ian、Jer輪流出場High爆全場

26場的《張敬軒The Next 20 Hins演唱會》今晚（29/5）來到尾場，軒公破天荒請來三位演唱會嘉賓，包括王菀之（Ivana）、MIRROR成員陳卓賢（Ian）和柳應廷（Jer），軒公分別與Ivana合唱《留白》和《高八度》、與Ian合唱《騷靈情歌》以及與阿Jer合唱《我的天》，Ian和阿Jer再各自唱出《正式開始》和《人類群星閃耀時》。

軒公與MIRROR成員陳卓賢（Ian）合唱《騷靈情歌》。（鄺鈺瑩攝）

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軒公介紹Ian出場時說首次見Ian時，他是一位很少說話的人，但一談起音樂便會非常興奮。軒公說喜歡自己的樂迷有很多亦是Hellosss（Ian粉絲），但他卻很願意與Ian分享粉絲，亦很開心可以邀請到Ian作演唱會嘉賓。Ian則送了自己人生第一架模型車給軒公，並表示是一架古董車，軒公立即回應：「咁都係古董，咁我咪出土文物？」場面非常搞笑。Ian說暫未有能力購買古董車，揚言將來有能力購買後：「我第一個車你！」隨後再唱出《正常開始》，全場High爆，Ian亦十分興奮不時向觀眾揮手。

Ian送了自己人生第一架模型車給軒公。（鄺鈺瑩攝）

驚喜一浪接一浪，第三位嘉賓阿Jer出場，軒公感謝他在繁忙行程中趕過來做嘉賓，全場氣氛再次推至頂峰。二人先合唱《我的天》，阿Jer更帶同軒公的酷愛專輯上台，並表示是自己第一隻購買的碟，隨後再在台上找軒公簽名。阿Jer再唱出《人類群星閃耀時》，座上客Edan和193更站起來揮動螢光棒，中段更全場大合唱，氣氛超級高漲。

與阿Jer合唱《我的天》。（鄺鈺瑩攝）