張敬軒因個唱綵排錯過女Dancer婚禮　錄進場曲補數：自己好唔安樂

張敬軒演唱會圓滿落幕，演唱會尾聲，軒仔特別讓31位舞蹈員上台，讓他們逐一自我介紹讓觀眾認識，另外在台上更宣布自資出錢成立舞者獎學金，支持有意成為舞者的年輕人，有更多學習舞蹈的機會，認真窩心。不過軒仔的有心舉動又豈止這些，原來早在去年12月剛開始演唱會的日子，剛好跟其中一位女Dancer Cony的婚期撞上，但因為軒仔正專注演唱會的籌備工作，未能出席婚禮，所以他便在綵排完畢後，凌晨時分專程趕回錄音室為Cony錄了一首婚禮進場歌賀她大婚，認真Sweet。

軒仔和Cony合作至今已經有8年時間，知道自己因綵排無法出席Cony婚禮後，軒仔決定回錄音室錄進場曲送給Cony。

其實Cony從2014年的《Hins Live in Passion》紅館演唱會開始，已有份參與軒仔的演唱會，二人合作至今已經有8年時間，雖然如此，但Cony並沒有因為合作多年而走後門，這次演唱會她跟其他人一樣，也是從正式途徑遴選，憑着個人實力而得到這次演唱會的演出機會。由於軒仔演唱會日子剛好撞上了她去年12月的婚期，她決定將婚禮提早一星期舉行，軒仔聽聞後相當感動：「我當時都好驚訝㗎，因為冇諗過佢哋結婚咁大件事都會為咗就我個演唱會而改期，女仔嘅人生大事喎，但我自己又好唔安樂，因為要綵排冇得去出席佢哋個婚禮，而且兩個都係我嘅好朋友，所以我好想去見證到佢哋呢個婚禮。」

雖然未能出席婚禮，但「禮」照到，軒仔於演唱會綵排後，凌晨時分趕回錄音室，特別為她錄製張國榮的《今生今世》一曲，作為她結婚進場時之用：「首歌係Cony揀嘅，佢問我可唔可以幫佢唱，我話當然可以啦，不過我又唔想是是但但就咁唱畀佢，我話我要Book個錄音室好好地錄畀佢。所以有一日做完嘢收工之後，就返咗Studio錄，雖然我人去唔到啫，但係有把聲到咁都好吖。」而Cony更將婚禮當日，一對新人進場時的短片放到社交媒體，並寫道：「係全世界唯我獨享嘅一首結婚進場歌……」這個窩心舉動的確冧冧豬嘅。