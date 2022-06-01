黃妍接連與Pandora麗英合唱　自認一講音樂要求多：我好煩㗎

黃妍（Cath）近日先後邀得樂隊Pandora及麗英合作玩Crossover，各選對方一首作品再合唱，推出後大受樂迷歡迎。



繼《天光前》再與Pandora合作

Cath去年在疫情期間，也曾邀請Pandora一起隔空crossover《天光前》，當時已留下好印象：「嗰時覺得個Vibe好好，但只係隔空玩。」相隔一年，促成再次合作，原來與Cath的填詞人好友王樂儀有點關係，Cath說：「原來Pandora之前聽過我首《天光前》而認識王樂儀，之後就搵王樂儀幫佢哋寫咗《風月》，咁啱我早前喺電台聽到《風月》時都覺得好好聽，所以傾Crossover時，就決定唱《風月》。既然唱開，就覺得不如玩多首，所以玩埋《Little People》。」

別以為他們好像只要合唱對方的歌，看似簡單，其實也有花心機，Cath說：「我唱《Little People》多數都係琴嘅版本，結他版本只有Live嘅時候先有，我都想知同Band一齊玩會點，所以同Pandora嘅Tony試咗一個新版。其實首​​歌都幾難彈，Tony特登執咗個男女合唱嘅版本，我好似無試過男女合唱呢首歌，我覺得呢個版本都好聽！」

今次《Little People》改以結他伴奏，更首度嘗試男女合唱這首歌。

雖然只是個「玩玩吓」的Crossover，但他們製作認真，也特地拍了在錄音室演唱的Footage，分別放在各自的社交平台，與樂迷分享。講起這個Footage，Cath爆有不少笑料：「其實拍嗰日，我先第一次見到Pandora，起初大家有啲小尷尬，後尾拍拍吓大家熟絡咗，我同Tony好專注唱同偷望歌詞，其實無乜點理個Cam，反而係鼓手Mike，佢趁打鼓空檔，瘋狂派心，好好笑！我哋隔住玻璃睇到笑到癲咗！」

除了《Little People》，Cath還與Pandora合唱《風月》。

與麗英錄影一Take過：Yeah到旁若無人

除了Pandora之外，Cath亦有與麗英一齊玩Crossover，她們把Cath的《輕盈》及麗英的《東京一轉》「混」在一起，想不到有意外收穫。Cath透露：「當初與麗英當時傾合作時，原本提議用《Little People》去夾嘅，但研究過之後，覺得《輕盈》好似更適合，成個Feel、氣氛，甚至主題都夾嘅，所以我用咗佢嚟同《東京一轉》嚟做Medley。」

Cath與麗英將《東京一轉》和《輕盈》混在一起。

看上去總是easy going的Cath，一講到音樂，便半點也不讓步，好像今次的Crossover也是一樣，她自認是個煩人：「我好煩㗎，如果要砌medley的話，都要砌到佢好似一首完整嘅歌先會過到自己嗰關。麗英亦好好，因為有時驚自己改咗，原著歌手可能未必喜歡，好彩砌砌下又覺得幾得意，即係『輕盈地去到東京一轉』嘅感覺咁囉！」幸好她的堅持並無白費，因為麗英十分欣賞：「​要多謝Cath真係好用心咁將《輕盈》同《東京一轉》再rearrange成一首好好聽嘅歌。」其實兩人早在ViuTV節目《歌手‧門》合作過，到今次的合唱，兩人均表示期待，麗英更明言希望將來再有機會合唱。

Cath自認在音樂創作上是個煩人。

​雖然做這種Crossover要花的工夫很多，但Cath十分享受：「幾好玩，幾喜歡呢類嘅medley，如果喺啲Live度要做啲Medley，我都會用心去砌，好似之前有啲音樂會咁，我都有咁做，好彩最後出嚟嘅效果大家都鍾意，我覺得好似去學習一首新嘅歌咁，如果將兩首或更多嘅歌拼埋一齊，去變成一首新嘅歌咁，呢個就係音樂好玩嘅地方，好鍾意！」

講到拍Footage當日，Cath笑言同麗英其實都心情緊張：「我哋一路唱一路擔心有無邊度做得唔好，去到某一幕我哋可以一Take拍完，開心到一齊『Yeah』，真係Yeah到旁若無人咁，最後同事將我哋嗰一刻剪咗落條片度，成為咗嗰條片嘅彩蛋，我覺得都幾好笑！」今次Cath X 麗英的Crossover，在網上獲得很多正面迴響，有不少網民都留言讚好聽，甚至吸引到對方的粉絲！其中有網民說：「兩個都唱得好好聽啊」、「因為麗英所以入咗嚟，真係好好好鍾意《東京一轉》，今次加埋《輕盈》轉咗個曲風都好正！兩個都好好聽，已訂閱」、「黃妍把聲好似播緊CD，再加麗英可愛嘅聲」等，令Cath感到很欣慰。